Klose : "Lewandowski est dix fois meilleur que moi"

L’ancien international allemand, Miroslav Klose, pense qu’il n’a jamais évolué au niveau où se trouve Robert Lewandowski.

Il y a de cela quelques années, Miroslav Klose faisait les beaux jours de l’attaque du Bayern. Mais, les fans munichois l’ont oublié depuis. Et pour cause ; ils possèdent aujourd’hui un goleador beaucoup plus prolifique, en la personne de Lewandowski.

Lewandowski fait partie des tous meilleurs attaquants en activité, et son début de saison 2019/2020 est tout simplement exceptionnel, avec déjà 11 buts réussis en .

Invité à évoquer son successeur à la pointe de l’attaque de l’équipe munichoise et faire un parallèle entre leurs profils respectifs, Klose, dans des propos empreints de modestie et de lucidité, a affirmé qu’il n’y avait absolument pas lieu de faire une comparaison. « Il est dix fois meilleur que moi. Il est plus complet, il a les deux pieds, il est bon de la tête et il peut tirer de n’importe où», a confié l’actuel coach des U17 du Bayern.

Klose n’a peut-être pas le talent ni les statistiques de Lewandowski, mais il possède un record que le Polonais n’est pas prêt à lui piquer. Celui du plus grand nombre de buts inscrits en phases finales de Coupe du Monde. Il est le meilleur en la matière avec 16 réalisations à son compteur.

Outre Lewandowski, le champion du monde 2014 a aussi beaucoup d’admiration pour Thomas Muller, dont les jours au Bayern seraient apparemment comptés. « Il a l’instinct dont tout attaquant a besoin. Il nous suffisait de nous regarder pour comprendre les besoins de l’autre. Il y avait une excellente entre nous», a concédé Klose.