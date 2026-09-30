Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a révélé que le gardien du Bayern Munich, Jonas Urbig, serait titulaire face à la Serbie demain jeudi, lors de la troisième journée de la Ligue des nations, à l'Allianz Arena de Munich.

Interrogé, lors de la conférence de presse de présentation ce mercredi, sur l'identité du capitaine de la sélection allemande face à la Serbie, en l'absence de Joshua Kimmich, conformément à la stratégie du technicien allemand de donner leur chance à quelques nouveaux et jeunes visages, il a répondu : « Celui qui compte le plus grand nombre de matches internationaux parmi les joueurs du onze de départ portera le brassard de capitaine demain. Vous pouvez poser la question, mais je ne dévoilerai pas la composition maintenant. Vous pouvez la chercher par vous-mêmes. »

Il a ajouté avec humour : « La seule chose que je peux dire, c'est que Jonas Urbig ne portera pas le brassard de capitaine pour son premier match international. »

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Au sujet de la sélection serbe, Klopp a déclaré : « Le style de la Serbie ne sera pas très différent de ce qu'a proposé la Grèce. Ce qui rend la Serbie particulièrement difficile, c'est son expérience. Ils ont aussi quelques joueurs excellents. Ils connaissent toutes les ficelles du jeu, nous devons donc y être préparés. Ils ont un état d'esprit particulier. »

Il a poursuivi : « Ce n'est pas la meilleure période pour le football serbe, mais les joueurs savent ce qui est en jeu et ils se sont battus les uns pour les autres. Une équipe qui recule pour défendre en bloc bas représente un grand défi pour n'importe quel adversaire, et à n'importe quel stade de son développement. »

Les publications racistes

En réponse à une question concernant les publications racistes qui ont visé la sélection allemande sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et qui prétendaient que l'équipe n'était pas « assez allemande », Klopp a déclaré : « Je n'ai pas vu ça. À mon avis, il n'y a absolument aucune raison d'accorder la moindre attention à ces gens. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la bêtise dans la vie réelle, ni sur les réseaux sociaux d'ailleurs. »

Il a enchaîné : « Le grand problème de notre époque, c'est que tout le monde peut exprimer son opinion sur les réseaux sociaux. Les gens débitent des âneries, c'est de la folie. Notre groupe ne pourrait pas être plus uni. Et le monde pourrait apprendre une chose ou deux du vestiaire d'une équipe sportive. »

L'Allemagne cherche à décrocher sa première victoire sous la direction de son nouveau sélectionneur, Jürgen Klopp, après le match nul lors de la première journée aux Pays-Bas (1-1), puis la défaite surprise face aux Grecs, à domicile (1-0), lors de la deuxième journée.

L'Allemagne occupe la troisième place du groupe 2 de la Ligue des nations, avec un point, tandis que la Grèce est en tête du classement avec 6 points, devant les Pays-Bas, deuxièmes avec 4 points, la Serbie fermant la marche sans le moindre point.



