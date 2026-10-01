Klopp : tout le monde est heureux à Liverpool aujourd'hui, et le joueur du Bayern Munich est impressionnant

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a qualifié la victoire (2-0) contre la Serbie, ce jeudi soir à l'Allianz Arena de Munich, dans le cadre de la Ligue des Nations, de « soirée parfaite », après que l'équipe locale a livré une prestation solide et scellé la rencontre par deux buts, dont le second a été signé Florian Wirtz.

Klopp a déclaré au sujet de Wirtz et de la performance de l'entrejeu, lors de la conférence de presse d'après-match : « La façon dont nous voulons jouer convient à Florian Wirtz. Je pense que tout le monde à Liverpool est très content aujourd'hui. Le joueur prend un maximum de plaisir au football, et il a travaillé dur et avec beaucoup d'intensité. »

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Au sujet d'Aleksandar Pavlovic, milieu de terrain du Bayern Munich, Klopp a affirmé : « Quel match a disputé Pavlovic. Il était partout ! »

Au sujet de ce qui lui a plu dans la prestation de la sélection allemande, l'entraîneur a dit : « Tout. La phase d'entame, la partie centrale et la fin. Notre positionnement à l'intérieur de la surface de réparation était époustouflant. Avoir le courage de faire cela signifie que nous pouvons nous accorder toutes sortes de libertés et de prises de risque lorsque nous récupérons le ballon ensemble. »

Il a ajouté : « Tout le monde était présent dans les moments de pressing que nous avons exercés. La ligne arrière a défendu de manière formidable et de façon offensive. Nous avons été très remarquables sans le ballon, et avec le ballon nous avons joué un football magnifique. »

Klopp a poursuivi : « Cela doit être notre niveau de base. Si nous sommes toujours capables de reproduire cela, alors c'est ce que nous verrons. Ce match entrera dans mes archives. C'est la prochaine étape de notre évolution. Car au bout du compte, nous apprenons. Nous apprenons sous pression. »



