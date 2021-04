Klopp : "Terminer dans le top quatre ferait de cette saison un succès pour Liverpool"

L'entraîneur des Reds estime que le club peut encore terminer cette campagne en beauté en sécurisant la Ligue des champions.

Jürgen Klopp dit que Liverpool a toujours l'espoir de faire de cette saison un succès alors qu'il vise à terminer dans le top quatre de la Premier League. Liverpool a été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid en quart de finale, et les Reds font face à une bataille difficile pour revenir dans la meilleure compétition de clubs d'Europe la saison prochaine. Dans l'état actuel des choses, Liverpool occupe la sixième place de la Premier League, trois points derrière West Ham, quatrième, et deux points derrière Chelsea, cinquième.

"Je ne sais pas comment les gens à l'extérieur du club voient cela, mais pour nous, nous pouvons faire de cette saison un succès en nous qualifiant pour la Ligue des champions", a déclaré l'entraîneur allemand. "Parce que nous avons remporté le championnat l'année dernière, cela ne veut pas dire que la seule chose qui nous soit possible pour être un succès serait de gagner le championnat - ce serait vraiment fou".

"C'est le problème que beaucoup d'équipes ont ensuite après avoir gagné quelque chose. Nous ne sommes pas dans cette vision des choses. Nous ne chassons pas notre propre ombre ou comme vous voulez le dire, et se dire : "Oh mon Dieu, comment pouvons-nous être à nouveau aussi bon ?" Non, non, non, nous connaissons toutes les étapes nécessaires et tout ce genre de choses que nous devons faire", a ajouté Jürgen Klopp.

L'entraîneur de Liverpool ne veut pas se concentrer sur ses concurrents : "Oui, nous sommes dans une situation et nous l'étions avant. Et nous savons que nous devons avoir cette vision des choses et nous devons chasser tout le monde - l'équipe que nous jouons et toutes les autres sans les jouer, mais pas au même moment, juste autour de ça, que nous avons vraiment mis la pression sur eux. C'est comme ça. Nous l'avons ressenti. Quand Chelsea est arrivé, ils gagnaient tout le temps et c'est différent".

"Si nous participons à un match, je pense," OK, si nous gagnons, c'est bien. Sinon, ce n'est pas si important. Alors, oh mon Dieu, Chelsea a encore gagné. Donc, vous allez dans le match dans une humeur différente - nous le savons. Nous l'avons toujours fait, nous l'avons fait cette année-là, mais c'était délicat. Nous ne pouvons que rendre la tâche difficile pour les autres équipes et la seule façon de la rendre difficile pour eux est de gagner nos propres matchs. C'est ainsi que nous essayons d'utiliser", a conclu Jürgen Klopp.

Klopp a ensuite discuté de la disponibilité de Jordan Henderson, le milieu de Liverpool toujours hors de combat en raison d'une blessure à l'aine. Henderson a raté les neuf derniers matches de Liverpool après avoir subi une opération chirurgicale et Klopp dit qu'il n'est pas sûr du moment où son capitaine sera de retour à l'entraînement. "Je ne sais pas. Il n'est pas encore à l'entraînement - je pense que nous pouvons dire cela et tout le reste que nous verrons", a-t-il déclaré. "Il a l'air bien, c'est la bonne nouvelle, mais pas encore à l'entraînement."