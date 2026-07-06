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Klopp tacle Trump et Infantino : « Deux personnes qui ne connaissent rien au football »

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
F. Balogun
J. Klopp
É.-U.
Belgique
Allemagne

Les ingérences politiques risquent de perturber le jeu.

L’entraîneur allemand Jürgen Klopp, consultant pour la chaîne « Magenta TV », a vivement critiqué les informations selon lesquelles le président américain Donald Trump serait intervenu auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) pour faire annuler la suspension du joueur Folarin Balogun.

Cette décision controversée a été prise dimanche soir, lorsque la FIFA a autorisé l’attaquant américain à disputer le match de son équipe nationale contre la Belgique en huitièmes de finale, bien qu’il ait reçu un carton rouge lors du match contre la Bosnie-Herzégovine au tour précédent.

Si le camp américain a accueilli la nouvelle avec soulagement, la Fédération belge a exprimé sa stupéfaction et annoncé l’examen de toutes les voies de recours, d’autant que le site « The Athletic » a révélé l’existence d’un appel téléphonique entre Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de faire pression pour obtenir la levée de la sanction.

Klopp a ainsi déclaré avec virulence : « Si cet accord est confirmé, c’est une catastrophe qui sappe la crédibilité de tout le système », qualifiant Trump et Infantino de « deux personnes ignorantes en matière de football qui ne devraient en aucun cas s’en mêler ».

L’expulsion, a-t-il rappelé, était « une décision juste et incontestable », et les erreurs d’arbitrage « font partie de la réalité que nous vivons et que nous surmontons sans ingérence extérieure ».

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Rappelons que Klopp figure en tête de la short-list pour succéder à Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande, après la démission de ce dernier suite à l’élimination surprise face au Paraguay aux tirs au but.

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