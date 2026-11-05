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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a révélé être en contact régulier avec Nico Tresoldi, l’attaquant très coté du Club Brugge, après ses récentes performances remarquables devant le but. S’exprimant après avoir dévoilé sa liste de 24 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, Klopp a confirmé qu’il suivait le jeune joueur de près.

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Klopp suit Tresoldi après ses performances convaincantes

Le sélectionneur de l'Allemagne, Jurgen Klopp, a confirmé que le jeune attaquant Nico Tresoldi était sérieusement envisagé pour une convocation en équipe nationale A. L'entraîneur de 59 ans a mis en avant les récentes performances du joueur tout en expliquant ses choix pour sa dernière liste de 24 joueurs.

L'attaquant né en Italie, qui évolue au Club Brugge, engagé en Ligue des champions de l'UEFA, a attiré l'attention de l'encadrement de la sélection après avoir inscrit un but spectaculaire, synonyme de victoire à l'extérieur contre le PSV Eindhoven.

Bien qu'il ne figure pas dans le groupe principal pour les prochains matches de Ligue des nations, Klopp a clairement indiqué que l'international allemand des moins de 21 ans restait un joueur important pour l'attaque de l'Allemagne à long terme.

Le sélectionneur salue l'efficacité de Tresoldi devant le but

Au micro de DFB.TV, Klopp a salué les qualités immédiatement visibles de Tresoldi sur le terrain et confirmé que son staff était directement en contact avec le joueur. « Avec Nico Tresoldi, c'est presque exactement la même chose. Il a marqué un but incroyable hier soir lors d'une nouvelle victoire à l'extérieur à Eindhoven », a déclaré Klopp.

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« Bien sûr, nous avons vu cela aussi. Et nous sommes également en contact avec Nico. »

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« Tous ces éléments sont sur la table. Tout a été discuté et, en l'état actuel des choses, c'est correct à 100 % », a expliqué le sélectionneur.

Une étroite collaboration avec les entraîneurs des jeunes guide la sélection

Klopp a souligné que son staff échangeait constamment avec Antonio Di Salvo, sélectionneur de l'Allemagne des moins de 21 ans, afin de suivre de jeunes talents comme Tresoldi. « Les échanges avec les entraîneurs des jeunes sont très réguliers, surtout, bien sûr, avec Toni », a noté Klopp.

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« Nous voyons tout… Nous échangeons bien et, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. »

« Parmi les joueurs de Toni, certains ont peut-être actuellement le niveau moyen pour nous rejoindre. Mais cela dépend toujours un peu du poste », a ajouté le sélectionneur.

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Les jeunes espoirs visent de futures sélections avec l'Allemagne

Le groupe se réunira lundi au siège d'adidas, à Herzogenaurach, avant de se rendre à Belgrade pour affronter la Serbie le 13 novembre, puis de recevoir les Pays-Bas à l'Olympiastadion de Berlin le 16 novembre.

La progression de Tresoldi le place en bonne position pour être appelé en équipe A lors de futures fenêtres internationales, alors que l'Allemagne cherche à s'appuyer sur sa précédente victoire 2-0 contre la Serbie et son match nul 1-1 à Amsterdam.

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L'attaquant tentera de continuer à marquer avec son club pour se faire une place dans les plans de Klopp. Le staff de l'Allemagne continuera de suivre Tresoldi de près avant les prochaines rencontres internationales.