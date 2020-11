Klopp "soulagé" de voir Firmino marquer lors de la victoire de Liverpool sur Leicester

L'attaquant brésilien a parfois eu du mal à trouver le fond des filets mais a été finalement récompensé contre les Foxes.

Jürgen Klopp a félicité Roberto Firmino pour son "super match" après la victoire 3-0 de sur en . Firmino a dirigé l'attaque des Reds à Anfield dimanche alors que Liverpool prolongeait sa série de matches invaincus en championnat à domicile pour atteindre un record du club de 64 matchs. Souvent critiqué, Firmino a marqué son deuxième but de la saison et les 48 passes du Brésilien, 41 passes réussies et six tirs lui ont permis d'être le plus efficace dans ce domaine cette saison en Premier League.

Klopp a félicité l'attaquant et a déclaré qu'il était heureux de voir le joueur de 29 ans également inscrire son nom sur la feuille de match, se dirigeant dans le coin de James Milner à la 86e minute. "Nous étions vraiment heureux et soulagés. Il le méritait tellement. Il a joué un super match, il a joué un super match et a encore été très important pour nous", a déclaré le manager de Liverpool lors d'une conférence de presse. "Vous pouviez voir dans le visage de tous les joueurs quand il a marqué que tout le monde pensait : 'Oui, exactement c'est le bon buteur'".

Klopp déjà focalisé sur la C1

Le but de Firmino est venu après que Diogo Jota ait doublé l'avance de Liverpool suite au but contre son camp de Jonny Evans à la 21e minute. Klopp était fier de ses joueurs pour avoir établi un record de club avec leur série de matches sans la moindre défaite en championnat à domicile, mais a déclaré que c'était quelque chose sur lequel il réfléchirait à un autre moment. "Ecoutez, mon problème, c'est qu'au moment où j'ai tant parlé de football, j'ai tellement de choses à penser à la façon dont nous pouvons jouer le prochain match et à des choses comme ça", a-t-il déclaré.

"Donc, ça ne le sent pas. Peut-être que ce n'est pas juste mais il y aura un moment, c'est sûr, dans le futur où je repense - et j'espère que ce sera un nombre différent et pas seulement 64. C'est absolument incroyable, mais tout tourne autour des garçons. C'est vraiment difficile de réaliser quelque chose comme ça, mais quand on pense à quel point beaucoup de matchs étaient serrés, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment creuser pour ça. et les garçons l'ont fait. Je l'ai dit quelques fois auparavant, nous aimons vraiment jouer ici. C'est notre terrain, c'est notre maison, tout se sent chez soi - même quand les gens ne sont pas là", a ajouté l'Allemand.

"Cela ne semble pas bien mais nous devons le faire et nous sommes heureux que nous puissions jouer. Donc, ce que les garçons ont mis sur le terrain en termes de performances est absolument incroyable et c'est la seule raison pour le record. De toute évidence, c'est assez délicat et assez difficile d'établir des records pour ce club incroyable parce que nos pères ou grands-pères, étaient évidemment incroyables. Donc avoir ce record maintenant, je suis content pour les joueurs mais ça ne me semble pas être un grand moment, pour être honnête, parce que nous jouons mercredi et c'est en fait ma seule préoccupation pour le moment", a conclu Jürgen Klopp.