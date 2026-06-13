Klopp s'en prend à la FIFA : le football est devenu l'otage des « bureaux climatisés »

Dans une critique cinglante sans précédent, Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool, a vivement attaqué la Fédération internationale de football (FIFA), l'accusant d'avoir transformé la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement en Amérique du Nord, en « otage des annonceurs » ; en raison des pauses d’hydratation obligatoires, qu’il qualifie de « barrages publicitaires » interrompant le déroulement des rencontres.

Selon la chaîne allemande « ZDF », il a réitéré ses critiques virulentes à l’encontre des nouvelles règles imposées par la FIFA, affirmant que ces pauses ne servent pas réellement les intérêts des joueurs, mais sont principalement utilisées pour diffuser des publicités.

Il a déclaré : « Le football est otage entre les mains de responsables retranchés dans leurs bureaux climatisés », avant d’ajouter, visant directement les publicités : « C’est un bouclier pour protéger les joueurs, une noble épée face au feu, et une cage dorée construite pour les sponsors ».

L’Allemand pose alors une question philosophique : « À qui profite vraiment la Coupe du monde ? Aux supporters ? Aux joueurs ? Ou aux annonceurs ? », soulignant la primauté des intérêts commerciaux sur les dimensions sportives et humaines du plus grand tournoi de la planète.

Il illustre son propos par une métaphore : « Un match de Coupe du monde doit couler comme un fleuve ; or nous y édifions des barrages pour laisser passer les publicités », regrettant que le rythme du jeu soit sacrifié au profit des pauses publicitaires.

Ces propos résonnent alors que la FIFA, critiquée pour les nouvelles règles imposées à la Coupe du monde 2026 – dont des pauses obligatoires justifiées par la protection des joueurs contre la chaleur –, est accusée de privilégier les revenus publicitaires au détriment du jeu et de l’intégrité physique des athlètes.