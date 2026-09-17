Klopp révèle le secret de la convocation de Younes Ben Taleb et explique la raison de sa décision surprise concernant la liste de l'Allemagne

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a défendu sa décision surprise d'annoncer deux listes distinctes pour l'équipe qui disputera 4 matches lors de la prochaine trêve internationale, expliquant la convocation de Younes Ebnoutalib, l'attaquant de l'Eintracht Francfort.

Après avoir représenté le Maroc chez les jeunes et avoir été régulièrement associé à la sélection marocaine pendant de nombreuses années, Younes Ebnoutalib pourrait enfin disputer son premier match avec l'équipe nationale allemande.

Jürgen Klopp a convoqué l'attaquant de l'Eintracht Francfort, dont il n'a pas caché sa grande admiration pour le joueur âgé de 23 ans.

Après un excellent début de saison avec trois buts en trois matches de Bundesliga, Ebnoutalib a rapidement attiré l'attention du nouveau sélectionneur allemand.

Le secret de la convocation de Younes Ebnoutalib

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Klopp a particulièrement salué la prestation d'Ebnoutalib, déclarant : « J'ai regardé son premier match avec Francfort et je me suis dit : quel joueur ! D'où l'ont-ils sorti ? Il n'y a eu aucun débat au sein du staff technique, nous étions tous immédiatement d'accord : oui, nous devons le convoquer. »

Et d'ajouter : « Son intelligence, en particulier dans son jeu dans le dernier tiers offensif, sans tomber dans le piège du hors-jeu, est exceptionnelle et remarquable. C'est un grand talent. »

Une liste spécifique a été convoquée pour les rencontres face aux Pays-Bas (24 septembre) et à la Grèce (27 septembre), tandis qu'une seconde liste participera aux matches contre la Serbie (1er octobre) et la Grèce (4 octobre). Le gardien Finn Dahmen (Augsbourg) est le seul joueur présent dans les deux listes.

Pourquoi Klopp a-t-il annoncé deux listes pour l'Allemagne ?

Klopp a mis en garde : « Nous n'avons pas constitué une équipe titulaire ou une équipe réserve. Nous voulons gagner les quatre matches. »

Il a souligné que l'idée était d'observer le plus grand nombre de joueurs possible lors du prochain stage.

Il a ajouté : « J'ai ouvert la porte en grand et j'ai dit : quiconque souhaite participer a sa chance. »

Le sélectionneur avait laissé entendre cela lors de sa première conférence de presse en juillet, déclarant qu'il disposait d'une « liste de plus de 60 joueurs ».

Ter Stegen numéro un, Kimmich nouveau capitaine

Des décisions restent à prendre dans certains cas précis, ter Stegen (34 ans) étant le gardien titulaire, après son absence des terrains pendant 15 mois.

Mais ter Stegen devra se méfier de Finn Dahmen, le seul joueur convoqué dans les deux listes, et qui semble être une option privilégiée par Klopp, qui a déclaré : « C'est un gardien de but très talentueux, et j'aimerais le voir jouer plus longtemps. »

Le nouveau sélectionneur allemand entend s'appuyer sur des joueurs expérimentés, comme Joshua Kimmich, qui portera le brassard de capitaine et sera considéré comme un milieu de terrain.

Klopp a expliqué : « Nous n'avons jamais discuté de la possibilité qu'il joue au poste d'arrière droit. C'est un joueur expérimenté, et il doit être un exemple. Mais nous devons nous adapter à un nouveau style de jeu. Nous avons des questions tactiques à résoudre. Je suis convaincu qu'il révélera tout son potentiel. »

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Les nouveaux joueurs dans la liste de l'Allemagne

Il y a 11 nouveaux joueurs convoqués, et 16 joueurs qui n'avaient jamais joué avec l'équipe première. Ce renouvellement est important et insuffle une nouvelle vitalité à l'équipe.

Klopp a déclaré : « Quand j'ai convoqué Bambasi Konté, il a ri pendant deux minutes. J'ai également surpris Mika Baur, Felix Kaidel et Hennes Berns. »

Quatre joueurs de Fribourg ont également été convoqués : Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder et Derry Scherhant.

Jürgen a expliqué : « Fribourg réalise des performances remarquables depuis un moment. Chaque équipe est composée de personnalités différentes, et tout le monde contribue. On ne peut pas acheter la mentalité solide, mais on peut la développer. Les joueurs de Fribourg possèdent cette mentalité. »

Enfin, alors que de nombreux joueurs ont été sélectionnés, d'autres ont été déçus, y compris certains joueurs qui ont un passé avec l'équipe nationale allemande.

L'exclusion de Deniz Undav, remplaçant remarquable lors de la Coupe du monde, peut surprendre. À ce sujet, Klopp a déclaré : « Je lui ai parlé. Il n'a pas encore retrouvé son niveau cette saison. Je voulais choisir quatre attaquants, et pour le moment, j'en ai choisi d'autres. »

Et de conclure : « Leroy Sané n'a pas encore retrouvé son niveau cette saison. Je vais lui parler, mais je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas non plus parlé à Leon Goretzka, mais il est blessé. J'ai passé plus de 50 ou 60 appels téléphoniques. »