Klopp révèle le rôle de Darwin Nunez à Liverpool et pourquoi il ne veut pas d'un remplaçant de Firmino

L'arrivée de l'attaquant uruguayen à Anfield marque-t-elle un changement dans le style de jeu de Jürgen Klopp ?

Jürgen Klopp s'attend à ce que Darwin Nunez s'installe à Liverpool aussi rapidement et aussi facilement que Luis Diaz l'a fait avant lui, et a détaillé son excitation à propos de la nouvelle recrue des Reds, d'un montant de 100 millions d'euros, bonus inclus. Darwin Nunez a disputé sa première sortie avec son nouveau club mardi, jouant 30 minutes lors de la défaite de Liverpool 4-0 contre Manchester United lors d'un match amical de pré-saison à Bangkok.

L'attaquant uruguayen, 23 ans, est arrivé sur le bord de la Mersey avec une grande réputation, ayant marqué 48 buts au cours des deux dernières saisons avec Benfica, et représente une étape passionnante dans l'évolution des Reds, une étape qui, selon Klopp, peut les rendre encore plus forts à l'avenir. S'adressant à une sélection de journalistes avant la tournée de Liverpool en Extrême-Orient, Klopp a expliqué comment il voit Nunez s'intégrer à Anfield, et comment le style des Reds pourrait changer après le départ de Sadio Mané au Bayern Munich.

Qu'a dit Klopp à propos de l'arrivée de Nunez à Liverpool ?

"C'est un numéro 9 qui peut jouer sur l'aile", a déclaré Klopp. "Si vous comparez avec Sadio, il était un ailier qui pouvait jouer en n°9, donc c'est la différence. Nous avons Luis Diaz, nous avons Fabio [Carvalho] qui peut jouer sur l'aile aussi, nous avons Diogo [Jota] toutes ces sortes de choses. Mo [Salah] est toujours là, il est là depuis longtemps et il est bon aussi et nous avons Harvey [Elliott], donc nous avons tellement d'options différentes devant que je suis sûr d'en avoir déjà oublié !".

"Nous avons tellement d'options intéressantes et c'est ce que j'aime. Nous n'avons pas seulement perdu Sadio, nous avons aussi perdu Divock Origi et Taki Minamino et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que sans ces deux garçons, nous n'aurions pas gagné une compétition de coupe l'année dernière. Nous sommes très reconnaissants pour cela, mais il est également logique après un certain temps de changer", a ajouté l'Allemand.

Jürgen Klopp évoque l'évolution de sa tactique avec les changements dans son effectif : "Donc, autant Sadio Mané nous manque, bien sûr qu'un joueur de classe mondiale nous manque ; autant Divock et Taki nous manquent, nous devons rafraîchir les efforts et la façon dont nous jouons. Cela dépend toujours des qualités des différents joueurs et ils ont tous des qualités différentes, donc que faisons-nous ?"

"J'ai une idée, mais je ne veux pas dire maintenant que nous faisons comme ça, car je suis vraiment ouvert à ce que les garçons proposent et à partir de là, on y va. Mais nous avons une formation établie, si vous voulez, et tout le monde sait comment c'est comme ça, mais nous avons de vraies options pour changer la dynamique sur le terrain et je pense que cela a du sens pour nous", a ajouté Klopp.

"Je ne veux pas que Nunez joue comme Firmino"

L'arrivée de Darwin Nunez soulève naturellement des questions sur la position de Roberto Firmino, qui a si longtemps été l'avant-centre de Liverpool, mais qui n'a débuté que 17 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Mané et Jota étant de plus en plus utilisés dans le rôle de numéro 9. Klopp en est conscient, mais s'il attend de Darwin Nunez qu'il soit opérationnel comme l'a été Diaz après son transfert de Porto en janvier, il a également insisté sur le fait que le nouveau venu ne devra pas jouer de la même manière que Firmino.

"Je pense que Nunez peut s'imposer aussi rapidement que Luis", a déclaré Klopp. "Luis n'a pas eu de pré-saison, il est entré en jeu le lundi, a joué le samedi et c'était "oh, tout va bien, tout est prêt ! La raison est que la façon dont Luis a joué à Porto était la façon dont nous voulions qu'il joue ici, donc ce n'est pas que nous lui avons donné le livre de script et dit 'regardez ça', nous l'avons juste laissé jouer et ensuite ajusté ici et là un peu. C'est à peu près comme ça que ça se passe avec Darwin. Nous ne voulons pas changer Darwin en une semaine ou deux ou trois".

Jürgen Klopp ne veut pas que Darwin Nunez soit le nouveau Roberto Firmino : "Est-ce que je veux que Darwin joue comme Bobby Firmino dans la même position ? Non, pas du tout. Cela n'a aucun sens. Nous parlons d'un faux numéro 9 et d'un numéro 9. C'est là toute la différence. Nous devons nous adapter un peu à cela, et si ce sera lors du premier match de Premier League, du deuxième, du troisième ou du quatrième, je m'en fiche complètement. Nous pouvons simplement travailler dessus, et nous le ferons. Nous verrons à l'entraînement à quelle vitesse cela se fera. C'est ce qui me plaît. Ce sera vraiment intéressant".

"Nous avons eu deux, trois ou quatre années où il était toujours clair avant la pré-saison que nous allions commencer devant avec Sadio, Bobby et Mo. Maintenant, la porte est ouverte pour à peu près tout le monde. C'est ce que nous devons utiliser. C'est ce que nous essayons d'utiliser. Nous avons suffisamment de matchs pour qu'ils jouent tous, mais il s'agit de savoir comment nous pouvons nous mettre, tous, dans la situation où nous faisons le mètre supplémentaire, pour lequel la quantité de joie est à peu près inimaginable, et c'est ce que j'attends vraiment avec impatience", a ajouté l'Allemand.

L'article continue ci-dessous

"Nunez était notre premier choix, et Liverpool le sien"

Liverpool a déjà pu voir de près ce que Darwin Nunez peut faire sur un terrain, puisque les Reds ont affronté l'Uruguayen en quart de finale de la Ligue des champions la saison dernière. "Nous savions qu'il était intéressant mais nous n'avons pas vraiment pensé à le signer à l'époque", a déclaré Klopp. "Nous n'étions pas en pourparlers, mais il était sur la liste. Nous avons ce "département portugais" dans notre équipe d'entraîneurs avec Pep Lijnders et Vitor Matos. Ils regardent chaque match, même s'ils ont un peu de mal à regarder Benfica parce qu'ils sont tous les deux du côté bleu, Porto !"

"Sa détermination à nous rejoindre était évidente. C'était vraiment cool à voir. C'est la première chose qu'il faut savoir. Je n'aime pas ces situations où - cela s'est produit il y a un certain temps - mais vous vous asseyez avec un joueur et vous voyez dans ses yeux qu'il écoute mais qu'il a écouté il y a une heure le manager d'un autre club et que dans une heure il parlera à un autre. C'est normal, cela peut arriver. Mais évidemment, Darwin était notre premier choix et je préfère que nous soyons aussi son premier choix. C'était exactement ce qui était clair et j'aime beaucoup cela. C'était aussi bien que possible, mais maintenant nous allons commencer à créer une connexion et une relation", a conclu Jürgen Klopp.