Klopp révèle le coup de fil de Guardiola après le sacre de Liverpool en Ligue des Champions

Le manager de Manchester City a été très prompt à féliciter son homologue de Liverpool après la victoire en Ligue des Champions.

Jurgen Klopp a révélé qu’il s’était entretenu avec le patron de , Pep Guardiola, peu après la victoire de la finale de la Champions League à contre .

Les Reds ont battu samedi à Madrid leurs rivaux de 2-0, grâce à un pénalty transformé par Mohamed Salah et la frappe victorieuse du Divock Origi en fin de partie, remportant ainsi le trophée suprême pour la sixième fois de son histoire.

Il s’agit également du premier trophée de Klopp en tant que manager des Reds après quatre années passées à Anfield. Et cela efface les souvenirs douloureux de la défaite 3-1 de Liverpool contre le lors de la finale de la Champions League à Kiev.

Grâce à cette victoire, la saison de Liverpool se termine bien après la déception de ce titre manqué d'un rien Premier League, malgré 97 points et une seule défaite concédée. C’est le Guardiola de Man City qui a glané le trophée national, en devançant les Merseysiders d'un seul point après une course au titre palpitante et qui s'est étirée jusqu’au dernier week-end de la saison.

City a également remporté les deux coupes domestiques pour devenir le premier club à remporter le triplé outre-Manche, tandis que leurs espoirs de gloire en Ligue des Champions aient été anéantis à la suite de la défaite en quarts contre le futur finaliste de Tottenham.

Peu après le coup de sifflet final à la Wanda Metropolitano, Klopp a révélé que Guardiola lui avait téléphoné pour le féliciter de la victoire de Liverpool. L’Espagnol s’est également engagé à disputer aux Merseysiders tous les trophées l’année prochaine. "Il y a une seconde, j'ai parlé à Pep Guardiola au téléphone. Notre chef physio [Lee Nobes] a travaillé pour Manchester City au début de l’année, mais il voulait remporter la Champions League ... non, c’est une blague ", a déclaré Klopp aux journalistes. "Nous nous sommes promis de nous donner des coups de pieds la saison prochaine. Nous allons batailler pour tous les trophées et on verra ce que ça donnera. Obtenir 97 points en Premier League et remporter la est un chemin incroyablement long à faire et nous l’avons fait. C'est incroyable. Maintenant que nous avons gagné quelque chose, nous allons continuer. Nous allons gagner d'autres trophées. C'est énorme. Je suis vraiment content."