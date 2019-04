Klopp répond aux rumeurs du Bayern Munich : "J'ai un contrat avec Liverpool jusqu'en 2022"

Le coach des Reds n'a pas l'intention de quitter Liverpool et ne songe pas à un possible mouvement vers le Bayern Munich.

Jürgen Klopp a accordé une interview au journal allemand Welt (avant la défaite du Borussia contre le , ndlr). L'entraîneur allemand des Reds a abordé plusieurs thèmes.



Les rumeurs du Bayern: "J'ai un contrat à jusqu'en 2022. Et personne ici n'a l'intention de l'annuler. Ni les propriétaires ni moi-même. Personne n'a à penser à ça. "



Franz Beckenbauer qui disait récemment que Klopp pourrait devenir directeur du Bayern: «Franz dit simplement une telle phrase et bien sûr, il déclenche énormément. Il ne se soucie jamais de ça."



Après Liverpool: "Aucune idée. Le chemin a été long. En principe, dans le football, c'est comme ça: l'opportunité et le timing doivent être justes. Mais je suis totalement heureux ici et je je pense pas que je sois terminé. Notre équipe a une bonne structure par âge, nous pouvons toujours travailler ensemble pendant longtemps."



Dortmund : "Je suis le Borussia toujours très intensément. [...] À la fin de l'entraînement, mon assistant manager Piet Krawietz est immédiatement venu. Il avait un grand sourire sur son visage et dit: 'Dortmund a gagné 2-0 et à , c' est resté 1-1.' Nous sommes complètement dans le coup lorsque le BVB joue. Cela n'a pas changé."