Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, s'apprête à créer une grande surprise dans sa première liste avec la Mannschaft, après avoir décidé d'offrir une chance à l'attaquant de l'Eintracht Francfort Younes Ben Taleb, une décision qui reflète la volonté du technicien d'injecter du sang neuf dans les rangs de la sélection.

Klopp devrait annoncer, jeudi prochain, sa première liste depuis sa prise en main de l'équipe d'Allemagne, dans une atmosphère d'attente quant aux changements que révéleront ses choix, d'autant plus que le technicien chevronné cherche à imposer rapidement sa propre empreinte, sans se contenter de suivre la voie tracée par son prédécesseur Julian Nagelsmann.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Bild », Younes Ben Taleb a reçu un appel de Klopp et a été informé qu'il figurerait dans la liste de l'équipe d'Allemagne pour les prochains matches, une surprise à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas.

L'histoire de Younes Ben Taleb regorge de détails marquants, puisque le joueur âgé de 23 ans a réussi à se frayer un chemin vers la lumière en peu de temps, lui qui évoluait il y a quelques années encore dans les divisions inférieures du football allemand.

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L'attaquant avait passé la saison dernière avec Elversberg, avant de rejoindre l'Eintracht Francfort et d'obtenir l'occasion de jouer en Bundesliga, une occasion qu'il a exploitée de la meilleure des manières.

Younes Ben Taleb a signé un début de saison très solide, attirant les regards dès la première journée lorsqu'il a inscrit trois buts lors du match nul de l'Eintracht Francfort face à l'Union Berlin sur le score de 3-3.

Sa réussite ne s'est pas arrêtée là, puisque Younes Ben Taleb a récidivé en marquant un but lors du match suivant contre Augsbourg, devenant ainsi l'un des noms les plus en vue de ce début de saison.

Bien que sa dernière apparition n'ait pas été comme titulaire, cela n'a pas empêché Klopp de suivre le joueur de près, d'autant que le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne avait récemment assisté à un entraînement de l'Eintracht Francfort et mené plusieurs discussions personnelles avec les joueurs, dont Younes Ben Taleb.

Lors de cette visite, Klopp a fait comprendre à l'attaquant qu'il figurait déjà dans son cercle d'intérêt, avant que l'étape suivante ne survienne rapidement, par un appel direct du sélectionneur l'informant qu'il entrait dans les plans de la sélection.

Une histoire particulière avec le Maroc

L'importance de la convocation de Younes Ben Taleb ne se limite pas au fait qu'il soit un nouveau visage dans l'attaque de l'équipe d'Allemagne ; cette décision comporte également un autre aspect lié à son avenir international. L'attaquant, né dans la ville de Francfort, aurait pu représenter le Maroc, après que la Fédération marocaine a manifesté son intérêt pour l'enrôler et a tenté de le convaincre de choisir le maillot du Maroc.

Mais Younes Ben Taleb penchait pour attendre une opportunité avec l'équipe d'Allemagne et, selon ce qu'a rapporté « Bild », un appel de Klopp a suffi à trancher sa position, le joueur n'étant pas prêt à refuser l'occasion de travailler avec le nouveau sélectionneur de la Mannschaft.

Ainsi, la surprise de Klopp paraît double, non seulement en raison du choix d'un attaquant qui ne figurait pas parmi les noms attendus dans les listes de la sélection ces derniers temps, mais aussi parce que cette décision pourrait fermer la porte à la possibilité de voir le joueur sous le maillot du Maroc à l'avenir.

Dans le même temps, Younes Ben Taleb ne semble pas devoir être le seul attaquant à bénéficier de l'intérêt de Klopp lors de la prochaine période, puisque les indications suggèrent que Jonathan Burkardt, attaquant lui aussi de l'Eintracht Francfort, possède de fortes chances d'intégrer la liste du nouveau sélectionneur.

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Cela intervient dans un contexte de forte concurrence au sein de la ligne offensive de l'équipe, où Burkardt est devenu le choix principal, l'entraîneur Adolf Hütter s'appuyant sur un seul attaquant dans son dispositif, ce qui a poussé Younes Ben Taleb sur le banc des remplaçants ces derniers temps.

Néanmoins, le solide début de saison réalisé par Younes Ben Taleb a suffi à convaincre Klopp de lui offrir sa chance, dans un message clair du sélectionneur indiquant qu'il ne s'appuiera pas uniquement sur les noms connus ou sur les joueurs disposant d'une longue expérience avec la sélection.

Klopp semble vouloir, dès le départ, adresser un message clair à tous les joueurs de l'équipe d'Allemagne : les portes de la Mannschaft sont ouvertes à quiconque prouve sa valeur, quel que soit son nom ou le nombre de ses sélections internationales antérieures.

L'équipe d'Allemagne se prépare, lors de la prochaine trêve internationale, à disputer 4 matches en Ligue des nations, affrontant les Pays-Bas le 24 septembre, puis la Grèce le 27 septembre, et la Serbie le 1er octobre, avant de conclure ses rencontres de nouveau face à la Grèce le 4 octobre.

Ces matches revêtent une importance particulière pour Klopp, car ils constitueront son premier véritable test à la tête de l'équipe d'Allemagne et lui offriront l'occasion d'appliquer ses idées et d'évaluer un large groupe de joueurs avant d'arrêter l'ossature de l'équipe.