Klopp pense à la saison prochaine : "City ne s'arrête jamais"

Le boss des Reds sait très bien que le futur champion d'Angleterre aura encore faim la saison prochaine, alors que d'autres prétendants émergent.

Jurgen Klopp admet qu'il sera encore plus difficile pour Liverpool de suivre le rythme de Manchester City la saison prochaine.

Après avoir dominé de façon spectaculaire l'équipe de Pep Guardiola pour remporter la Premier League l'année dernière, les Reds sont retombés dans leurs travers cette année, et doivent maintenant se battre pour terminer dans les quatre premiers. City, quant à lui, pourrait être couronné ce week-end en cas de victoire contre Crystal Palace samedi et si Liverpool s'impose à Manchester United dimanche.

Les hommes de Guardiola auraient alors remporté trois des quatre derniers titres de champion, et ils sont bien placés pour remporter leur première Ligue des champions cette saison, après avoir pris un avantage significatif sur le Paris Saint-Germain en demi-finale cette semaine.

En conférence de presse vendredi, Klopp a déclaré aux journalistes : "Cela devient toujours plus difficile parce que City ne s'arrête jamais. C'est clair. Ils ne se sont pas arrêtés et ils ne s'arrêteront pas.

"Deux années de suite, ils nous ont eu sur le dos. D'accord, pendant un an, nous étions devant eux, mais nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise pendant les dix années suivantes.

"Maintenant, Manchester United monte en puissance, tout le monde peut le voir. Je l'ai déjà dit, Thomas [Tuchel] hérite d'un présent et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment bons, donc ce ne sera pas plus facile.

"Nous ne parlons pas seulement de City. Il y aura d'autres équipes, c'est sûr. Comme Leicester - un manager brillant et une équipe de haut niveau qui fait face à différentes situations. Personne ne doit faire une croix sur Tottenham ou Arsenal. Il est évident que West Ham est en train de voler.

"Comment cela pourrait-il être plus facile ? Il n'y a pas que City. Ce qui est bien avec City, c'est que vous ne les rencontrez que deux fois par saison ! Donc il faut aussi gagner tous les autres matches et c'est assez difficile dans ce championnat.

"Mais c'est l'année prochaine et on s'en fout pour l'instant. Nous donnerons tout ce que nous pouvons l'année prochaine, mais pour l'instant, nous sommes concentrés sur dimanche."

On a également demandé au patron des Reds si cela l'avait blessé de voir des équipes comme City, Chelsea et United disputer les dernières étapes de la Ligue des champions et de l'Europa League cette semaine, alors que sa propre équipe continue de lutter.

Il a répondu : "Oui, mais ce serait vraiment faible. Nous sommes responsables des choses qui nous arrivent. Ces dernières années, nous avons constamment participé aux demi-finales et nous nous sommes battus pour les titres de champion. Je ne sais pas si d'autres équipes se sont senties mal à cause de nous mais je ne leur souhaite pas et je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une personne comme ça.

"Ils méritent la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est le football, c'est juste. Ils ont gagné un grand nombre de matchs. Nous les défierons encore l'année prochaine, mais cette année, nous ne pouvons que terminer notre saison aussi bien que possible, et nous n'avons rien à voir avec les demi-finales et les finales.

"Nous le savons, mais je ne me sens pas mal à cause de cela. J'ai eu mes mauvais moments dans la saison pour d'autres raisons, pas parce que les autres équipes gagnent plus de matchs que nous.

"Ce n'est pas mon problème, mon seul problème, c'est l'adversaire du week-end en question et de ne pas penser : "Oh mon Dieu, City à nouveau et United de nouveau sur les rails" et tout ce genre de choses. La vie est trop courte pour ce genre de soucis ou de pensées."