Klopp : "Nous ne méritons pas la Ligue des Champions"

Après le nul rageant concédé contre Newcastle, le manager des Reds a admis que sa formation n'avait pas le niveau d'un Top 4 du championnat.

Jurgen Klopp a reconnu que Liverpool ne méritait pas de se qualifier pour la Ligue des champions dans l'état actuel des choses, suite au match nul concédé sur le fil contre Newcastle (1-1) et qui les laisse sixième de la Premier League.

Les Reds semblaient revenir dans le top quatre vu qu'ils menaient jusqu'aux derniers instants de la partie grâce à une réalisation précoce de Mohamed Salah.

Cependant, un tournant inattendu s'est produit vers la fin quand Joe Willock a rétabli la parité en faveur des Magpies juste avant le gong.

Klopp a été interrogé à la fin du match sur les chances de Liverpool d'obtenir la qualification pour la prochaine C1 et l'Allemand a confié à BT Sport: "Si vous le méritez, vous le méritez. Je ne nous ai pas vu mériter aujourd'hui de jouer la Ligue des champions l'année prochaine."

Un nul qui ressemble à une défaite

La feuille de statistiques de Liverpool contre Newcastle résume à elle seule leur campagne, avec cette domination outrancière dans le jeu qu'ils n'ont pas su concrétiser. Les Reds ont tiré 22 tirs au but, mais une seule a fini a fond avec cette tentative victorieuse de Salah. La bande à Bruce est restée dans le match jusqu'au bout et elle a su en profiter.

Klopp a ajouté sur les problèmes endurés par son équipe: "Nous avons marqué un but magnifique, mais nous n'avons pas tué le match. Nous n'avons pas assez joué. Une contre-attaque peut arriver, mais nous devions simplement continuer, garder le ballon et les faire courir. Nous les avons gardés en vie et ils méritaient le but. Ils ont marqué le premier, malchanceux pour Wilson car il y a eu une faute de main. Et puis il y a eu celui de la fin. Leur offrir ce cadeau c'est dur à encaisser. Pourquoi c'est arrivé, je ne sais pas."

"Nous devions garder le ballon. D'une manière spécifique, nous ne nous battons pas assez. On était dans une position où nous dominions le jeu. Nous avions 70% du ballon, nous devrions en avoir 80%. Nous avons créé beaucoup d'occasions. Mais on n'a pas marqué et on devait créer plus d'opportunités. C'est comme ça. Ils se sont battus pour cela et nous n'avons rien obtenu à peu près, si ce n'est ce point. Cela ressemble à une défaite."