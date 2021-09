Klopp : "Liverpool doit apprendre à gérer les absences de Salah et Mané"

Les deux attaquants des Reds seront absents plusieurs semaines en janvier prochain pour partir disputer la CAN.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a insisté sur le fait qu'ils trouveront une solution pour faire face à l'absence de ses attaquants vedettes Mohamed Salah et Sadio Mane en janvier.

Le duo devrait participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Salah représentera l'Égypte tandis que Mane portera les couleurs du Sénégal.

C'est un coup dur pour les Reds dans la course au titre. "Nous le savions, [les absences de Salah et Mané], nous devons faire face à cela et nous le ferons. Comment ? Nous verrons en janvier", a déclaré le tacticien à LiverpoolFC.

"Les gens disent maintenant que nous devons signer deux attaquants de la même qualité que Sadio et Mo. Cela ne peut pas être une solution car nous ne pouvons pas faire cela, donc nous devons trouver une solution pour cela en janvier."

Dimanche, les Reds seront en déplacement contre Leeds United dans un match de championnat. Lors de cette rencontre la saison dernière, le score était de 1-1 et le tacticien allemand croit en ses chances d'obtenir une victoire cette fois-ci, même s'il concède que ce ne sera pas une tâche facile.

"Nous avons eu, avec certains joueurs, une semaine de temps pour nous préparer et certains ne sont revenus à l'entraînement [après les missions internationales] que jeudi, donc nous avons deux séances pour nous préparer", a poursuivi Klopp.

"Le match en lui-même est déjà délicat. Nous avons vu lors des deux derniers matchs contre eux, ma première fois en jouant contre Leeds, c'était vraiment excitant. Ils ont une façon spécifique de jouer avec un marquage en un contre un en défense, très flexible et très courageux, très dynamique en possession du ballon.

"Contre Leeds, l'intensité est élevée, ils foncent. Ils sont bons en possession, je pense, jusqu'à présent, deuxième ou troisième en possession. C'est une très bonne équipe et nous devons être à notre meilleur niveau pour obtenir quelque chose là-bas.

"Ils n'ont pas encore les points qu'ils veulent avoir mais ils pensent certainement avoir une bonne chance contre nous. Mais ils ne nous ont pas encore affrontés cette saison.

"Nous espérons être bons, aussi bons que possible, et ensuite nous sommes difficiles à jouer. Quand nous sommes difficiles à jouer, nous avons une chance de gagner - et c'est ce que nous essayons."

Les joueurs d'Anfield comptent sept points après trois matches et une victoire leur permettrait de rejoindre Manchester United en tête du classement.