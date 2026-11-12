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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Klopp : les gros titres de Wael Mehyaa ne sont que des âneries, mais nous voulons gagner malgré les enfants

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Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, s'est exprimé au sujet du match face à la Serbie, prévu demain vendredi dans le cadre de la Ligue des nations, affirmant qu'il attendait avec impatience l'épreuve qui se profile pour son équipe.

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Klopp a évoqué, lors de la conférence de presse de présentation, l'atmosphère inhabituelle qui entourera la rencontre, alors que seuls quelque 5 000 enfants serbes seront autorisés à assister au match, en raison de la sanction infligée à la fédération serbe de football par l'UEFA, qui interdit la présence normale du public.

Klopp a déclaré, sur un ton humoristique, à propos de la présence des enfants dans les tribunes : « Nous devrons donc renvoyer demain 5 000 enfants serbes chez eux, en train de se dire que le football ne débouche pas toujours sur une victoire, mais qu'ils auront une autre chance la prochaine fois. Je ne veux menacer personne, mais notre objectif est de gagner le match, même s'il se disputera devant des enfants. »

À propos de la confrontation à venir, l'entraîneur allemand a déclaré : « J'ai hâte d'y être. C'est un test pour nous. Nous faisons tout cela en gardant un seul objectif ultime en tête : être prêts à rivaliser. Le match de demain est une véritable confrontation compétitive, et je m'attends à ce qu'il soit extrêmement difficile. »

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Il a ajouté : « Ce sera (le match) un véritable test pour savoir où nous en sommes actuellement et jusqu'où nous sommes allés. Nous voulons bien sûr montrer que nous avons bien exploité le temps à disposition. Il nous reste encore quelques heures pour y parvenir, afin que tout le monde puisse voir ce que nous allons proposer sur le terrain. Et comme je l'ai dit, j'ai hâte d'y être. »

« L'écartement de Wael Mohya »

Dans un autre registre, Klopp a exprimé son mécontentement face aux titres de presse qui ont parlé de l'exclusion de Wael Mohya de la liste de la sélection allemande pour affronter la Serbie, affirmant que cette décision ne signifie pas que l'on sanctionne le jeune joueur ou que l'on renonce à lui, mais qu'elle est liée au nombre de joueurs autorisés sur la feuille de match.

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Klopp a déclaré : « J'aimerais parler de Wael Mohya, parce que cela s'est transformé en un titre de presse affirmant qu'il a été écarté de la liste. C'est totalement éloigné de la réalité de ce qui s'est passé, ce n'est qu'une absurdité. Nous ne l'avons évidemment pas écarté. »

Il a ajouté : « J'ai parlé avec Wael au préalable, et à moins qu'il n'y ait un changement, il ne figurera pas sur la feuille de match. Nous voulons qu'il vive pleinement cette expérience. Quand je m'imagine à l'âge de 17 ans, et que quelqu'un me dise que je peux faire partie d'une équipe de ce niveau, j'aurais saisi toutes les occasions disponibles pour y parvenir. »

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Il a poursuivi : « C'est exactement la situation. Il s'entraîne de manière remarquable, il est dans une très bonne forme, mais il n'a pas été écarté. Il est bien avec nous. »

La fédération allemande de football avait annoncé que Mohya ne figurerait pas sur la feuille de match face à la Serbie, bien qu'il ait voyagé avec la délégation de la sélection jusqu'à Belgrade, et ce après que Klopp a retenu une liste de 24 joueurs, alors que le règlement de la Ligue des nations de l'UEFA n'autorise que 23 joueurs sur la feuille de chaque rencontre.

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Qui est Wael Mohya ?

Wael Mohya, âgé de 17 ans, est considéré comme l'un des talents montants les plus prometteurs du football allemand, et évolue au milieu de terrain avec le Borussia Mönchengladbach.

Mohya possède les nationalités allemande et marocaine, mais il représente les sélections allemandes au niveau des catégories de jeunes.

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Né le 31 décembre 2008, Mohya a rejoint l'académie de Mönchengladbach à l'âge de huit ans, et a réussi à battre plusieurs records au sein du club, devenant le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe en Coupe d'Allemagne en octobre 2025, avant de devenir le plus jeune joueur de l'histoire du club à apparaître en Bundesliga, lorsqu'il a joué face à Wolfsbourg en décembre de la même année.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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