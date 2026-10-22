Klopp lâche une bombe : je déteste l'agressivité des défenseurs du Real Madrid et je soutiendrai le Barça lors du Clasico

Alors que le monde entier attend avec impatience le Clasico de la planète entre le Barça et le Real Madrid, Jürgen Klopp est sorti de son silence pour révéler clairement ses penchants, portant un coup psychologique au Real Madrid avant le choc du Camp Nou, et affirmant qu'il regardera le match comme il l'a fait à toutes les étapes de sa vie.

Le sélectionneur de l'équipe nationale allemande a profité de la trêve entre les matchs du Bayern Munich et d'Arsenal en Ligue des champions pour dévoiler sa position sur le Clasico tant attendu de dimanche prochain entre le Barça et le Real Madrid au Camp Nou.

L'ancien entraîneur de Liverpool a assuré que le match entre le Barça et le Real Madrid est un événement à ne pas manquer, déclarant : « Bien sûr que je regarderai le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, j'ai regardé ce match à toutes les étapes de ma vie. »

Klopp a reconnu, lors de déclarations rapportées par le journal espagnol « Sport », que la grandeur de cette rivalité en fait un match incontournable pour tout amateur de football, quelle que soit son expérience.

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Interrogé sur ses préférences historiques, Klopp a surpris tout le monde avec un aveu franc, révélant qu'il penchait par le passé pour le Barça en raison du style défensif du Real Madrid.

Il a déclaré : « J'étais auparavant davantage un supporter du Barça parce que j'étais contre les agissements de Pepe et des autres défenseurs du Real Madrid », en référence à l'époque où le défenseur portugais était connu pour ses tacles violents.

Qui Klopp soutiendra-t-il lors du Clasico ?

Malgré l'évolution du rapport de force dans le football espagnol au fil des années, Klopp a affirmé qu'il soutient toujours le Barça, mais cette fois pour une logique purement technique.

Il a ajouté : « Aujourd'hui, je soutiens la meilleure équipe, et au vu de la situation actuelle, cette équipe est probablement le Barça », considérant le club catalan comme le favori pour l'emporter dimanche prochain.

Le Clasico aura une saveur allemande particulière, car après la retraite internationale d'Antonio Rüdiger, Karim Adeyemi sera le seul joueur allemand du match, sous le maillot du Barça.

Klopp a assuré qu'il surveillera de près l'ailier gauche du Barça, saluant son adaptation idéale au style de Hansi Flick et sa nette progression ces dernières semaines, après son retour en sélection lors de la dernière trêve internationale à la suite de la récupération de son niveau, lui qui avait manqué la Coupe du monde 2026 en raison de son faible temps de jeu avec Dortmund.

Les déclarations de Klopp interviennent à un moment contrasté pour les deux équipes : le Real Madrid affiche ses meilleurs résultats cette saison bien que son niveau n'ait pas convaincu tout le monde, tandis que le Barça aborde le Clasico après avoir subi sa première défaite de la saison.



