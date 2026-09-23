Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a refusé de dévoiler le joueur qu'il écartera de la liste, avant le match prévu demain jeudi contre les Pays-Bas, au stade Johan Cruyff à Amsterdam, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations.

La liste de la Mannschaft compte 24 joueurs et doit être réduite à 23 avant la rencontre. À ce sujet, Klopp a déclaré aujourd'hui mercredi, lors de la conférence de presse d'avant-match : « Je sais déjà qui je vais écarter, mais tout peut arriver durant la nuit, alors je l'annoncerai demain. J'ai déjà parlé avec le joueur (écarté), et il sera dans la liste la prochaine fois. »

À lire aussi

Offensive catalane contre le Ballon d'Or : merci, le Barça n'en veut pas

Cañizares : les attaquants du Real Madrid se déplacent sans ballon de manière catastrophique !

Klopp a répondu à une question sur celui qui jouera au poste d'arrière droit demain, en disant au journaliste : « Pourrez-vous dormir cette nuit si vous ne le savez pas ? Xavi (l'entraîneur des Pays-Bas) a-t-il annoncé son onze de départ ? S'il l'a fait, j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, nous pourrons parler de notre composition aussi. Attendons encore un peu. »

Interrogé sur la possibilité de promettre des titres aux Allemands, l'ancien entraîneur de Liverpool et du Borussia Dortmund a déclaré : « Je ne promettrai rien. Ce que je peux promettre, c'est que nous essaierons, c'est certain. Il y a une impression selon laquelle nous avons moins de qualité que les autres nations. Quand les choses ne vont pas bien, on regarde de plus près et on essaie d'apporter des changements. C'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. »

Il a poursuivi : « Nous voulons être impliqués dans chaque match, au point de nous donner une bonne chance de le remporter. Nous devons ajuster un peu notre style de jeu, être plus rapides, tout en effectuant quelques modifications. Nous avons commencé à le faire. Voyons ce qui se passera demain, et espérons le voir. »

La rivalité entre l'Allemagne et les Pays-Bas

Concernant la rivalité historique entre l'Allemagne et les Pays-Bas, Klopp a déclaré : « Cela ne signifie rien pour moi, car je n'ai jamais ressenti cette rivalité auparavant. Il vaudrait mieux poser la question à Rudi Völler, en tant que personne l'ayant réellement vécue directement. »

Il a ajouté : « Je sais ce que ce match signifie, et l'ambiance sera électrique demain. Ce sera un match difficile pour les joueurs, car l'adversaire est très bon, il possède un immense talent et quelques footballeurs excellents. C'est fou le nombre de grands joueurs que possède l'équipe des Pays-Bas. »

Klopp a ajouté : « Si nous voulons avoir la moindre chance, nous devons aborder la rencontre comme un véritable "derby". Pour nous, c'est le début de quelque chose. Nous voulons prendre un bon départ. Tout ce qui entoure le match ne joue qu'un rôle secondaire. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».