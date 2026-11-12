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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Klopp : je n'ai pas compris le geste du joueur allemand par ignorance et il m'a promis de ne pas recommencer

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Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a dévoilé les détails de la conversation qu'il a eue avec Felix Nmecha, le joueur du Borussia Dortmund et de la Mannschaft, au sujet de sa célébration de buts controversée, qui a suscité de larges critiques en raison de son lien avec une campagne religieuse et une secte sujette à polémique.

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Lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi, à la veille de la rencontre face à la Serbie prévue demain en Ligue des nations, Klopp a affirmé qu'il avait parlé directement avec Nmecha après l'intensification de la polémique autour de sa célébration, précisant que le joueur lui avait indiqué que son geste ne portait aucun message discriminatoire ni aucun appel à la haine, et qu'il ne répéterait pas cette célébration à l'avenir.

L'ancien entraîneur de Liverpool a déclaré : « Oui, c'était un sujet de discussion important. Il faut peut-être remonter un peu au début. J'ai regardé des matchs de football le week-end dernier, et j'ai vu Félix marquer deux superbes buts, j'ai aussi vu sa célébration. Au début, je n'y ai pas du tout prêté attention, ni à la célébration elle-même ni au geste qu'il a fait. »

Il a ajouté : « Ensuite les discussions ont commencé, et c'était peut-être par méconnaissance de ma part ou pour une autre raison, mais au début je n'y ai pas accordé d'importance. Et avec la montée de la polémique, j'ai commencé à chercher les détails du sujet et à essayer de m'en faire une idée claire. »

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Il a poursuivi : « Il était clair pour moi que je voulais parler à Félix dès que nous nous retrouverions, car je considère que c'est le plus important. Je connais Félix Nmecha depuis quelques mois, et je peux dire que c'est un garçon très sympathique, qui dégage de la chaleur et de l'ouverture, et qui diffuse toujours une énergie positive quand il est avec nous. »

Klopp a expliqué qu'il avait confronté le joueur aux critiques et aux interprétations suscitées par sa célébration, déclarant : « Je lui ai dit : voilà la situation, voilà les discussions qu'elle provoque, alors qu'allons-nous faire ? Les gens me demandent ce que je devrais dire. »

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Il a enchaîné : « Je l'ai confronté à tout ce que vous auriez peut-être vous-mêmes évoqué avec lui, et à ce que certaines personnes pourraient penser. Pour être clair, je ne fais pas partie de ces personnes, mais il y en a qui voient les choses de cette façon. »

Klopp a rapporté la réponse de Nmecha, déclarant : « Il m'a dit que cela n'avait absolument aucun rapport avec ça, qu'il aime tout le monde et qu'il ne fait aucune discrimination envers qui que ce soit. »

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L'entraîneur de l'Allemagne a souligné que cette réponse avait tranché pour lui l'aspect le plus important de l'affaire, avant que la discussion ne porte sur la célébration elle-même, précisant qu'il avait demandé au joueur comment la gérer, au vu des interprétations qu'elle a suscitées chez les supporters.

Klopp a indiqué que Nmecha lui avait répondu qu'il ne répéterait pas cette célébration, ajoutant : « Et c'est pour cette raison qu'il ne célébrera plus de cette manière. »

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Il a insisté sur le fait que le joueur ne cherchait à faire passer aucun autre message, en dehors du sens personnel qu'il vise, expliquant : « Son message est qu'il dépose la couronne aux pieds de Jésus-Christ. C'est tout ce que cela signifie pour lui, il n'y a aucun message supplémentaire ni aucune signification cachée derrière sa célébration. Et pour moi, cela a suffi. »

Que s'est-il passé ?

La crise remonte au match du Borussia Dortmund contre Elversberg, samedi dernier, en championnat d'Allemagne, lorsque Nmecha a marqué deux superbes buts sur des frappes de loin, contribuant fortement à la victoire de son équipe sur le score de 2-1.

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Mais il a de nouveau suscité la polémique par sa manière de célébrer, qui a consisté à mimer une couronne imaginaire qu'il retire de sa tête, puis à la déposer au sol en s'agenouillant.

Cette célébration est liée à une campagne appelée « The King's Return » (le retour du roi), rattachée à un réseau religieux évangélique connu sous le nom de « Ballers in God », qui rassemble un certain nombre de footballeurs chrétiens et vise à exprimer la foi chrétienne et à en diffuser les messages parmi les sportifs.

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Mais la campagne et le réseau ont fait l'objet de critiques en raison de positions qui leur sont attribuées concernant le racisme et l'avortement, selon des enquêtes menées par la radiodiffusion publique allemande (ARD), ce qui a conduit le groupe officiel de supporters du Borussia Dortmund à critiquer la célébration, affirmant que la foi ne devait pas servir de justification à l'exclusion ou à la discrimination, et que le club devait rester un espace ouvert à tous.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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