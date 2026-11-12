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Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a dévoilé les détails de la conversation qu'il a eue avec Felix Nmecha, le joueur du Borussia Dortmund et de la Mannschaft, au sujet de sa célébration de buts controversée, qui a suscité de larges critiques en raison de son lien avec une campagne religieuse et une secte sujette à polémique.

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Lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi, à la veille de la rencontre face à la Serbie prévue demain en Ligue des nations, Klopp a affirmé qu'il avait parlé directement avec Nmecha après l'intensification de la polémique autour de sa célébration, précisant que le joueur lui avait indiqué que son geste ne portait aucun message discriminatoire ni aucun appel à la haine, et qu'il ne répéterait pas cette célébration à l'avenir.

L'ancien entraîneur de Liverpool a déclaré : « Oui, c'était un sujet de discussion important. Il faut peut-être remonter un peu au début. J'ai regardé des matchs de football le week-end dernier, et j'ai vu Félix marquer deux superbes buts, j'ai aussi vu sa célébration. Au début, je n'y ai pas du tout prêté attention, ni à la célébration elle-même ni au geste qu'il a fait. »

Il a ajouté : « Ensuite les discussions ont commencé, et c'était peut-être par méconnaissance de ma part ou pour une autre raison, mais au début je n'y ai pas accordé d'importance. Et avec la montée de la polémique, j'ai commencé à chercher les détails du sujet et à essayer de m'en faire une idée claire. »

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Il a poursuivi : « Il était clair pour moi que je voulais parler à Félix dès que nous nous retrouverions, car je considère que c'est le plus important. Je connais Félix Nmecha depuis quelques mois, et je peux dire que c'est un garçon très sympathique, qui dégage de la chaleur et de l'ouverture, et qui diffuse toujours une énergie positive quand il est avec nous. »

Klopp a expliqué qu'il avait confronté le joueur aux critiques et aux interprétations suscitées par sa célébration, déclarant : « Je lui ai dit : voilà la situation, voilà les discussions qu'elle provoque, alors qu'allons-nous faire ? Les gens me demandent ce que je devrais dire. »

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Il a enchaîné : « Je l'ai confronté à tout ce que vous auriez peut-être vous-mêmes évoqué avec lui, et à ce que certaines personnes pourraient penser. Pour être clair, je ne fais pas partie de ces personnes, mais il y en a qui voient les choses de cette façon. »

Klopp a rapporté la réponse de Nmecha, déclarant : « Il m'a dit que cela n'avait absolument aucun rapport avec ça, qu'il aime tout le monde et qu'il ne fait aucune discrimination envers qui que ce soit. »

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L'entraîneur de l'Allemagne a souligné que cette réponse avait tranché pour lui l'aspect le plus important de l'affaire, avant que la discussion ne porte sur la célébration elle-même, précisant qu'il avait demandé au joueur comment la gérer, au vu des interprétations qu'elle a suscitées chez les supporters.

Klopp a indiqué que Nmecha lui avait répondu qu'il ne répéterait pas cette célébration, ajoutant : « Et c'est pour cette raison qu'il ne célébrera plus de cette manière. »

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Il a insisté sur le fait que le joueur ne cherchait à faire passer aucun autre message, en dehors du sens personnel qu'il vise, expliquant : « Son message est qu'il dépose la couronne aux pieds de Jésus-Christ. C'est tout ce que cela signifie pour lui, il n'y a aucun message supplémentaire ni aucune signification cachée derrière sa célébration. Et pour moi, cela a suffi. »

Que s'est-il passé ?

La crise remonte au match du Borussia Dortmund contre Elversberg, samedi dernier, en championnat d'Allemagne, lorsque Nmecha a marqué deux superbes buts sur des frappes de loin, contribuant fortement à la victoire de son équipe sur le score de 2-1.

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Mais il a de nouveau suscité la polémique par sa manière de célébrer, qui a consisté à mimer une couronne imaginaire qu'il retire de sa tête, puis à la déposer au sol en s'agenouillant.

Cette célébration est liée à une campagne appelée « The King's Return » (le retour du roi), rattachée à un réseau religieux évangélique connu sous le nom de « Ballers in God », qui rassemble un certain nombre de footballeurs chrétiens et vise à exprimer la foi chrétienne et à en diffuser les messages parmi les sportifs.

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Mais la campagne et le réseau ont fait l'objet de critiques en raison de positions qui leur sont attribuées concernant le racisme et l'avortement, selon des enquêtes menées par la radiodiffusion publique allemande (ARD), ce qui a conduit le groupe officiel de supporters du Borussia Dortmund à critiquer la célébration, affirmant que la foi ne devait pas servir de justification à l'exclusion ou à la discrimination, et que le club devait rester un espace ouvert à tous.