Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a réagi ce mercredi aux accusations visant Manchester City, ainsi qu'à la possibilité pour son ancien club, Liverpool, de remporter deux titres supplémentaires en Premier League anglaise si des sanctions étaient prononcées à l'encontre des Citizens.

Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse avant le match contre la Serbie demain jeudi en Ligue des nations, Klopp a répondu en riant : « Bien sûr que j'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. »

Il a poursuivi : « Je ne peux qu'attendre et voir ce qui va se passer. J'ai un grand respect pour Pep Guardiola et pour le style de football de Manchester City. Ils ont proposé un football magnifique et ont été un concurrent de très haut niveau pour nous. »

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Il a ajouté : « Si des sanctions quelconques sont prononcées, cela ne me concerne en rien, et j'attendrai de voir. Je suis totalement loin de me préparer à remporter un titre, ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis pleinement satisfait de ce que nous avons accompli à Liverpool. Nous nous sommes battus de toutes nos forces sur le terrain. Je ne peux pas en dire davantage sur cette affaire car je n'en connais pas les détails, et d'ailleurs, cela ne m'intéresse pas. »

Klopp a également évoqué son projet avec la sélection allemande, en affirmant que l'équipe en est encore au début d'un processus de reconstruction.

Le technicien, toujours à la recherche de sa première victoire avec la Mannschaft, a déclaré : « Nous allons construire une équipe capable de poser des problèmes à toutes les sélections. Nous ne sommes qu'au début de ce processus. Nous avons tous à cœur de ramener le football allemand là où nous voulons tous qu'il soit. »