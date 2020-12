Klopp : "Houllier, une des légendes de Liverpool"

L'entraîneur des Reds a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur français, disparu ce lundi à l'âge de 73 ans.

Gérard Houllier a marqué l'histoire de . Premier manager étranger de l'histoire des Reds, le Français a laissé un souvenir impérissable chez les supporters, et au sein du club, du côté d'Anfield. Auteur du doublé , Coupe de l'UEFA en 2001, l'ancien sélectionneur des Bleus a été contraint d'abandonner le banc de touche en raison de problèmes de santé avant de faire un retour en fanfare salué par les supporters des Reds. Sa disparition à l'âge de 73 ans ce lundi a forcément touché le peuple de Liverpool.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Jürgen Klopp, l'un de ses nombreux successeurs à la tête des Reds, lui a rendu hommage : "J'étais très triste et choqué. Je le suis encore au moment où je vous parle. Je pense à sa famille, à ses proches. Il y a trois semaines à peine on était encore en contact, il m'avait envoyé un message. Avec Kenny Dalglish, c'est l'un des deux anciens entraîneurs du Liverpool FC que je connaissais vraiment. Gérard m'avait toujours considéré comme un ami. Un ami plus jeune qui avait parfois besoin de conseils".

"Et ces conseils, il n'hésitait pas à me les donner. C'est ce qui le rendait si spécial à mes yeux. C'était quelqu'un qui était plein de vie, plein d'amour aussi. Tu sentais que le Liverpool FC avait été une partie importante de sa vie et que son attachement au club n'a jamais cessé. C'est tout simplement l'une des légendes de Liverpool. Parce que c'est l'un des entraîneurs les plus influents de l'histoire du club", a ajouté l'entraîneur allemand.

"Houllier appréciait mon travail"

Jürgen Klopp a reconnu la trace laissée par Gérard Houllier : "Les gens sont obsédés par les trophées, par le palmarès. Mais, quand on fait le bilan du passage d'un manager dans un club, il faut aussi prendre en compte l'action sur le long terme, qui ne se voit pas toujours. Gérard ne se contentait pas de gérer le quotidien de l'équipe. Il avait aussi entamé un travail de transformation du Liverpool FC, dans la manière dont jouait l'équipe, mais aussi en lançant par exemple la rénovation de Melwood dont j'ai pu bénéficier à mon arrivée".

L'Allemand a expliqué comment il a connu le Français : "J'ai fait sa connaissance lors d'une réunion organisée par l'UEFA pour les entraîneurs, il y a quelques années. À l'époque, Gérard n'entraînait plus, il était impliqué dans de nombreuses missions pour les instances et pour Red Bull. Moi, je n'étais encore qu'un technicien inexpérimenté. Je savais très bien qui il était, évidemment, mais je n'étais pas certain que l'inverse soit vrai. Mais il m'a alors fait comprendre dès notre première rencontre qu'il me connaissait et qu'il appréciait mon travail".

"Entendre ces compliments de la part d'un manager qui avait connu tant de succès, qui était également un type bien, ça m'a touché. Et depuis, on échangeait régulièrement. Il est d'ailleurs l'une des premières personnes à m'avoir félicité quand j'ai signé à Liverpool. Il a sans doute ouvert une porte aux managers étrangers à Liverpool. Gérard avait su se faire accepter immédiatement à son arrivée... Peut-être tout simplement parce que c'était une personne chaleureuse, ouverte aux autres (...) Il était toujours disponible pour aider", a conclu Jürgen Klopp.