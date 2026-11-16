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L’attaquant des Pays-Bas Cody Gakpo et l’entraîneur Xavi Hernandez ont expliqué les subtilités tactiques d’un match face à l’Allemagne de Jurgen Klopp. Avant leur affrontement en Ligue des nations de l’UEFA, Gakpo a souligné le contraste entre le contre-pressing incessant et le jeu de possession élaboré de Xavi.

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Une partie d’échecs tactique se prépare à Berlin

Alors que les Pays-Bas se préparent à affronter l’Allemagne de Jurgen Klopp dans un match décisif de Ligue des nations de l’UEFA, les regards se tournent naturellement vers les approches tactiques contrastées des deux entraîneurs. Xavi Hernandez a réussi à instaurer une philosophie fondée sur la possession au sein de la sélection néerlandaise, largement saluée après sa victoire écrasante 7-0 contre la Grèce.

Affronter une équipe entraînée par Klopp représente toutefois un défi physique et tactique d’une tout autre nature.

Les deux équipes veulent exploiter les espaces en transition tout en imposant leur propre plan de jeu.

Gakpo compare les philosophies de Klopp et de Xavi

Invité à comparer les méthodes de Klopp et de Xavi, Cody Gakpo a souligné les principes fondamentaux propres à chacun des deux entraîneurs, tout en relevant leur objectif commun.

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« Je pense que Jurgen Klopp est très associé au Gegenpressing : c’est la base de sa philosophie. L’intensité est très élevée ; quand on perd le ballon, il faut le récupérer le plus vite possible et, à partir de là, se projeter directement vers le but adverse », a déclaré Gakpo au sujet de son ancien entraîneur à Liverpool.

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« Notre entraîneur [Xavi], lui, a une conception du jeu davantage axée sur la possession. »

Gakpo a ajouté : « Le point commun, c’est que lorsque nous parvenons à récupérer le ballon, les deux entraîneurs veulent tout autant se diriger le plus vite possible vers le but adverse, car c’est à ce moment-là que des espaces s’ouvrent. »

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Xavi évoque les espaces à exploiter face au pressing de Klopp

Xavi a détaillé son approche tactique, insistant sur l’importance cruciale d’attaquer les espaces pour désorganiser les défenses bien en place. Il a souligné que, face à l’Allemagne, il faudra faire preuve de précision dans l’exécution en raison de son pressing agressif.

« Face aux blocs bas, en particulier, il est essentiel que nos ailiers, nos milieux offensifs et nos avant-centres attaquent les espaces pour déplacer la ligne défensive adverse », a déclaré Xavi.

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« Demain, ce sera peut-être un peu différent, car l’Allemagne est une équipe qui presse constamment : c’est la marque de fabrique de Klopp. Il sera très intéressant de voir les joueurs attaquer les espaces au bon moment pour permettre des passes précises. »

Tirer le meilleur parti de la polyvalence de Gakpo sur le flanc gauche

Xavi a également expliqué comment il utilise Gakpo pour tirer le meilleur parti du profil particulier de l’attaquant de Liverpool, louant son activité incessante et son intelligence tactique.

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« C’est un joueur de haut niveau, capable de faire la différence même en tant qu’avant-centre ou deuxième attaquant. Mais c’est sur le flanc gauche que son profil peut nous apporter le plus », a indiqué Xavi.

« Il a le profil idéal pour presser les défenseurs adverses, multiplier les appels offensifs, délivrer des passes précises et travailler pour l’équipe. »