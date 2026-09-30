Après la défaite face à la Grèce, le débat sur la qualité de la sélection allemande est relancé. Alors que Bastian Schweinsteiger a récemment vivement critiqué l'équipe de l'entraîneur Jürgen Klopp, Lothar Matthäus se situe à l'exact opposé de cet avis.

L'Allemagne a entamé l'ère du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp par un match nul contre les Pays-Bas (1-1), puis une défaite face à la Grèce (1-0), dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

Matthäus a déclaré dans un entretien accordé au journal Bild : « Notre sélection nationale n'est pas moyenne, nous avons suffisamment de joueurs capables de changer le cours d'un match et qui prouvent, semaine après semaine, dans de grands clubs comme le Bayern Munich, le Barça et Arsenal, qu'ils sont d'une grande qualité. »

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Contrairement aux propos de Schweinsteiger, Matthäus estime que le principal problème ne réside pas dans la qualité de l'équipe. Il déclare : « Les joueurs de la sélection nationale ne souffrent pas d'un problème de qualité, mais de mentalité. L'Allemagne a besoin de retrouver la solidité et la mentalité de gagnant qui terrorisaient tout le monde par le passé. »

Le vainqueur de la Coupe du monde 1990 place de grands espoirs dans le nouvel entraîneur Jürgen Klopp, déclarant : « S'il y a bien quelqu'un capable d'insuffler cet état d'esprit à cette équipe, c'est lui (Klopp). »

C'est l'analyse de Schweinsteiger après la défaite 0-1 face à la Grèce qui avait suscité ce débat. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a en effet déclaré, sur la chaîne ARD, où il travaille désormais comme consultant : « Nous ne sommes plus une équipe de l'élite. Nous avons atteint un niveau modeste. Nous n'avons plus les joueurs qui font la différence. »

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Matthäus voit les choses sous un angle totalement différent et cite plusieurs joueurs actuels de la sélection allemande comme preuve.

À ce sujet, il a affirmé : « Ce n'est pas pour rien que Kai Havertz joue comme attaquant à Arsenal, champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions. Karim Adeyemi est au sommet de sa forme avec le Barça. »

Il a ajouté : « Le duo offensif Jamal Musiala et Florian Wirtz possède également une qualité exceptionnelle, et avec la présence de Joshua Kimmich, nous disposons d'un véritable capitaine. »

Matthäus a par ailleurs fait l'éloge de la défense, en particulier de Nico Schlotterbeck et de Jonathan Tah.

Il a également salué Yann Aurel Bisseck, qui s'est imposé à l'Inter Milan, et a dit à son sujet : « Mon ancien coéquipier Giuseppe Bergomi (ancienne star de l'Inter) a fait son éloge, affirmant qu'il est déjà un joueur de classe mondiale. Quand un expert comme lui me dit cela, je le crois. » Bild a conclu : « Malgré leurs évaluations divergentes de l'équipe actuelle, Schweinsteiger et Matthäus s'accordent sur un point : chacun considère que Jürgen Klopp est le bon choix pour mener la sélection allemande vers le retour au succès. »