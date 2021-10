Klopp encense Salah : "Un but de classe mondiale"

L'entraineur de Liverpool était sous le charme de la superbe réalisation inscrite par Mohamed Salah face à Manchester City.

Jurgen Klopp a qualifié le but merveilleux de Mohamed Salah contre Manchester City dimanche de "pure classe mondiale".

L'attaquant a dribblé la défense de City avant de frapper de son mauvais pied et dans un angle fermé pour tromper Ederson et donner l'avantage à son équipe. Cependant, Kevin De Bruyne a égalisé peu après et le match s'est terminé sur le score de 2-2.

C'était le septième match consécutif de Salah toutes compétitions confondues avec au moins une réalisation réussie, ce qui équivaut à sa plus longue séquence de buts avec les Reds.

Klopp tire son chapeau à Salah

WORLD CLASS.



Mo Salah with some moves and a SCREAMER of a goal! #LIVMCI pic.twitter.com/Yx3v3ki4El — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) October 3, 2021

"Ce n'est pas le premier but [Mo Salah] a marqué comme ça", a déclaré Klopp sur BBC Radio 5Live. "Je pense que contre Napoli et Tottenham étaient des buts similaires, mais c'est une réalisation pure classe mondiale, quel joueur. Il a également offert le premier but à Sadio et c'était aussi un excellent but."

Plus tard, lors de sa conférence de presse d'après-match, Klopp a déclaré que "ce club n'oublie jamais rien et les gens parleront de ce but pendant longtemps et dans 56 ans quand ils se souviendront encore de ce match".

Jordan Henderson, le capitaine de l'équipe, a déclaré pour sa part à Match of The Day : "C'était incroyable. Il n'arrêtait pas d'éliminer des joueurs et il est clinique dans ces positions. Malheureusement, ce n'était pas le but de la victoire".

Salah, quant à lui, a relativisé son exploit individuel, car déçu qu'il n'y ait pas eu de meilleure moisson de points au bout. "Je dois le regarder pour voir. Il aurait été plus spécial si nous avions gagné le match, mais c'est comme ça. C'est un bon but mais pas grand chose à dire."