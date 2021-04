Klopp dément tout problème avec Naby Keita

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a affirmé qu'il n'y avait pas de souci avec son milieu guinéen, qui fut remplacé en 1e mi-temps contre le Real.

Jurgen Klopp a révélé qu'il s'était entretenu avec Naby Keita pour expliquer sa décision de remplacer le milieu de terrain lors de la première mi-temps de la défaite de Liverpool en Ligue des champions contre le Real Madrid.

Keita n’a joué que 42 minutes lors de cette rencontre aller du quart de finale dans la capitale espagnole mardi soir. Klopp s'était justifié en indiquant que son choix de remplacer l’international guinéen par Thiago Alcantara était purement tactique. Son équipe était menée 2-0 après un début de match difficile.

Keita n'a commencé que neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison et pourrait se retrouver à nouveau sur le banc quand la formation de la Mersey recevera Aston Villa en Premier League samedi.

"Keita a accepté notre décision"

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match vendredi, Klopp a déclaré: "Naby l'a montré. Je ne sais pas s'il l'a fait très souvent dans toute sa mesure, mais il a joué de grands matchs pour nous, des matchs importants, marqué des buts importants. C’est ça la vérité. Vous posez la question probablement à cause du remplacement précoce lors du dernier match. C'était juste une décision que j'ai prise à ce moment-là. Nous devions prendre le jeu à notre compte, et c'était difficile de le faire sans faire de changement".

"Nous (lui et Keita) avons parlé hier et tout va bien, a poursuivi le coach allemand. J'ai expliqué la décision et il l'a acceptée. Maintenant, nous continuons."

Recruté pour un montant de 52,75 millions de livres sterling par le RB Leipzig à l'été 2018, Keita s'était d'abord bien débrouillé. Il a commencé régulièrement jusqu'à se blesser au dos à Naples en Ligue des champions, luttant pour retrouver sa place pendant deux mois. Il a terminé sa première saison après avoir disputé 33 apparitions dans toutes les compétitions, mais a raté la fin de l'exercice, y compris la victoire en finale de la Ligue des champions contre Tottenham, en raison d'une autre blessure musculaire. En 2019-2020, il n'a connu que 16 titularisations, dont seulement neuf en Premier League, en raison d'un mélange de blessures et de baisse de forme.

Cette saison, il a commencé les quatre premiers matchs de championnat, mais a été remplacé à la mi-temps de la défaite 7-2 contre Aston Villa en octobre. Il est revenu dans le onze pour des victoires sur Leicester et Crystal Palace, mais a raté plus de deux mois d'action en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il a été limité à seulement 16 apparitions dans toutes les compétitions, dont la dernière s'est terminée avant la mi-temps à Madrid.