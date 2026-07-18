Klopp dément catégoriquement les propos qui lui sont attribués : « Je m’exprimerai dimanche. »

Jürgen Klopp, ex-coach de Liverpool et candidat potentiel à la sélection allemande, a publié une vidéo sur son compte Instagram pour démentir formellement les propos qui lui ont été attribués. pour démentir catégoriquement les propos qui lui étaient attribués sur les réseaux sociaux au sujet de l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde et des choix tactiques de son sélectionneur, Thomas Tuchel.

Dans cette vidéo, Klopp a déclaré : « Aujourd’hui, j’ai reçu de nombreux messages concernant des publications sur les réseaux sociaux qui prétendent que j’ai parlé du match de l’Angleterre, de Thomas Tuchel, des stratégies tactiques et d’autres sujets de ce genre », affirmant que tout ce qui avait été publié était « totalement faux ».

Il a par ailleurs rappelé qu’il n’avait accordé aucune interview depuis plusieurs jours : « Je n’ai parlé à personne au cours des trois, quatre ou cinq derniers jours. Ma première prise de parole publique aura lieu dimanche, lors de la finale de la Coupe du monde », a-t-il précisé, en référence à son rôle d’analyste pour la chaîne allemande Magenta TV.

Il a également mis en garde ses abonnés : « C’est un monde de fous. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Cette fois, ce qui a été publié est totalement faux. »

Ce démenti intervient après la large diffusion de propos apocryphes, apparus juste après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine (2-1) en demi-finale mercredi dernier. Lors de cette rencontre, l’entraîneur Thomas Tuchel avait été vivement critiqué pour son approche défensive après l’ouverture du score de son équipe. avant que l’Argentine n’inscrive deux buts dans les dernières minutes et ne se qualifie pour la finale.

Klopp n’était d’ailleurs pas présent dans l’équipe d’analystes de Magenta TV lors de ce match, ce qui rend matériellement impossible tout commentaire de sa part sur la rencontre ou sur la prestation de Tuchel, contrairement à ce que prétendaient ces publications falsifiées.

Klopp, qui s’apprête à prendre les rênes de la sélection allemande après un parcours couronné de succès avec Liverpool (Ligue des champions et Premier League), a tenu à rétablir la vérité.