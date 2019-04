Klopp demande aux supporters d'oublier la défaite contre Chelsea en 2014 : "Salah est de notre côté maintenant"

L'entraîneur des Reds a déclaré qu'il y avait peu de similitudes entre la cruelle défaite face aux Blues en 2014 et l'affrontement de ce week-end.

Les supporters de s'en souviennent comme si c'était hier, la glissade de Steven Gerrard à Anfield permettant à , à trois journée de la fin de marquer et l'emporter. Une défaite empêchant les Reds de remporter pour la première fois depuis 1990 la . Ce dimanche, les supporters de Liverpool auront encore se souvenir en tête au moment d'affronter les Blues alors qu'ils sont une nouvelle fois en course pour mettre fin à leur longue disette dans le championnat anglais.

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et Jürgen Klopp a tenu à le rappeler à ses supporters en conférence de presse. L'Allemand veut que les supporters oublient cette déception et voit peu de similitude avec la rencontre de 2014 : "Je ne suis pas sûr que cela ne soit présent dans l'esprit de personne, à l'exception du vôtre ! Je n’y ai pas réfléchi une seconde, j’en ai entendu parler. Si les fans en parlent, je peux leur dire à tous de l’ignorer. Cela n’a rien à voir avec nous, c’est une histoire complètement nouvelle. Il se passe des choses une fois dans sa vie, parfois deux fois, parfois jamais.

"Ignorer le passé"

"Tout est dans le match du dimanche et c’est tout. Je ne sais pas combien de joueurs de Chelsea étaient là et le seront encore dimanche ? Mohamed Salah est maintenant de notre côté ! Seuls les couleurs et les noms des équipes sont identiques. Je suis complètement positif à propos du match. Je sais que nous devons travailler très dur pour obtenir le résultat, mais j’ai aimé le match de mardi soir, le style, la direction que nous avions", a ajouté l'Allemand.

"Nous avons montré que nous sommes en bonne forme, comme il se doit, car nous avons de très gros objectifs. C’est ce que nous devons montrer à nouveau. Tous ceux qui veulent parler à n’importe lequel de mes joueurs de ce qui s’est passé il y a des années, ne le faites pas ! Nous voulons écrire notre propre histoire, et si vous le faites, vous pouvez vous appuyer sur les aspects positifs du passé, ignorer les aspects négatifs du passé et tirer les leçons des erreurs du passé. Nous devons le faire positivement comme nous l'avons fait toute la saison", a conclu Jürgen Klopp.

Liverpool est actuellement en tête de la Premier League avec deux points d'avance sur , mais compte un match de plus que son rival. Les Reds sont encore en lice en et rêvent de réaliser le doublé, mais à coup sûr, ils ont surtout envie de remporter la Premier League pour la première fois depuis 1990 et cela passe par un succès face à Chelsea pour ne pas voir de nouveau tous les espoirs déchus.