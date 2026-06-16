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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Klopp défend farouchement le miracle qui a humilié l'Espagne lors de la Coupe du monde

J. Klopp
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Espagne vs Cabo Verde
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Espagne vs Arabie saoudite
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Cap-Vert
É.-U.
Arabie saoudite

L’entraîneur allemand a désigné le match le plus passionnant.

L'entraîneur allemand Jürgen Klopp a ouvert un vaste débat après ses déclarations sur le match nul surprenant entre l'Espagne et le Cap-Vert (0-0) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Sur la chaîne allemande MagentaTV, il a déclaré : « Beaucoup s’attendaient à une victoire facile de l’Espagne avec de nombreux buts, mais le football ne fonctionne pas ainsi, surtout dans une compétition comme celle-ci. »

Au cours de son analyse de la rencontre, il a salué la performance héroïque de la sélection cap-verdiienne, troisième plus jeune nation de l’histoire de la Coupe du monde, qui a résisté à 27 tirs espagnols.

« Ce fut la mi-temps la plus passionnante de cette Coupe du monde, a-t-il déclaré. Le Cap-Vert défend de manière compacte et organisée, c’est vraiment impressionnant. »

Il a ajouté : « Peu d’observateurs attendaient une telle performance de la part du Cap-Vert, et beaucoup pensaient également que l’Espagne s’imposerait facilement, mais toutes les équipes possèdent un potentiel et visent la victoire. »

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KSA

Jürgen Klopp, actuellement président mondial du football au sein du groupe Red Bull, poursuit ainsi ses analyses en direct, attendues par des millions d’amateurs de football.

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