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Il semble que Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, ait arrêté les grandes lignes de son classement des attaquants dans ses calculs, mais le choix entre les noms disponibles réserve des surprises notables, d'autant que la première place du classement des buteurs de Bundesliga n'a pas donné à son détenteur l'avantage dans la course pour décrocher une place de titulaire avec la Mannschaft.

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Selon un rapport du journal « Sport Bild », Kai Havertz est en tête de la liste des attaquants préférés de Klopp, conservant sa place de premier choix sans véritable concurrence. L'avant-centre de 27 ans occupait déjà le même rôle sous l'ère de l'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, et il continue de bénéficier de la confiance du nouveau staff technique.

Klopp apprécie chez Havertz sa compréhension tactique ainsi que son intelligence dans la lecture du jeu, sans oublier son expérience au plus haut niveau européen et international. L'attaquant d'Arsenal a par ailleurs surmonté la blessure musculaire contractée lors de la première apparition du technicien allemand à Amsterdam, et il est désormais prêt à rejouer.

La surprise réside dans la deuxième place occupée par Jonas Bensalaht (Younes Ben Talab), qui devance Niclas Füllkrug, bien que l'attaquant du Werder Brême soit en tête du classement des buteurs du championnat allemand. Klopp avait déjà convoqué le joueur de l'Eintracht Francfort, âgé de 23 ans, lors des deux précédents rassemblements, après qu'il eut attiré l'attention par ses performances avec son club.

Même si Ben Talab n'a pas offert de prestations marquantes lors de ses premières apparitions sous le maillot de la sélection, il affiche des statistiques remarquables avec Francfort, ayant inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 11 matchs officiels. Il figure parmi les noms les plus en vue en championnat allemand cette saison, ce qui lui a valu un avantage dans la hiérarchie de Klopp selon le rapport.

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Füllkrug arrive en troisième position, malgré de meilleures statistiques offensives : l'attaquant du Werder Brême a inscrit 9 buts en Bundesliga et ajouté 3 autres réalisations en Coupe d'Allemagne, devenant ainsi le meilleur buteur allemand de la saison en cours. Le joueur de 33 ans était absent de la première liste de Klopp, mais il a fait son retour en vue des deux rencontres face à la Serbie et aux Pays-Bas en Ligue des nations.

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Klopp fixe le critère principal de ses choix

Klopp a affirmé que la performance était le critère principal de la sélection, et non l'âge du joueur, même si la nature du rôle qui attend Füllkrug lors des deux prochains matchs reste encore incertaine. Son classement derrière Havertz et Ben Talab signifie que sa première place au classement des buteurs n'a pas suffi à le placer en tête des choix du sélectionneur. En quatrième position, Klopp a placé Jonathan Burkardt, mais il a écarté l'attaquant de l'Eintracht Francfort de la liste actuelle. Malgré ses deux buts lors du match nul 2-2 face à Paderborn, sa baisse de régime offensif lors des quatre précédents matchs de championnat, au cours desquels il n'a pas réussi à marquer, a peut-être contribué à sa non-convocation.

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Nick Woltemade se classe cinquième, après avoir traversé une année difficile marquée par son prêt à la Juventus, avant d'inscrire récemment son premier but en Serie A. Klopp apprécie ses qualités techniques et son aisance avec le ballon, mais il estime que le joueur de 24 ans a besoin d'accroître sa dangerosité devant le but. Il est absent de la liste pour la première fois depuis sa première apparition internationale en juin 2025.

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Deniz Undav, le capitaine de Stuttgart, arrive quant à lui sixième, après une baisse de niveau par rapport à la saison dernière : il n'a inscrit que 2 buts en 15 matchs, contre 25 buts et 14 passes décisives la saison précédente. En septembre, Klopp l'avait informé personnellement que sa mise à l'écart n'était pas définitive, mais qu'il devait retrouver sa pleine condition physique.

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