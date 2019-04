Klopp aimerait voir la Premier League aider les clubs anglais en Europe

Le coach de Liverpool a parlé du calendrier et de l'exemple du championnat néerlandais avec l'Ajax Amsterdam.

Jurgen Klopp, le coach de , aimerait que la puisse aider les clubs anglais en Europe au niveau du calendrier, de la même manière que l' l'a fait pour l'Ajax Amsterdam.

"Quelque chose comme ça se passerait-il en ? Non, je ne pense pas que cela arriverait. Ou en , pour être honnête à 100%.



"Je pense que la Premier League devrait soutenir les équipes. Nous avons maintenant quatre équipes en demi-finales en Europe et c'est un grand nombre. "



Klopp a ajouté que les exigences de la télévision rendent difficile le report des rencontres de la Premier League à ce stade de la saison.



"Ce que fait la Hollande, je ne pense pas que ce soit possible dans tous les pays. Si le monde entier vous regarde et que vous avez signé ces contrats gigantesques, je ne sais pas si c'est possible. Ce serait bien si c'était possible et qu'ils le fassent.



L’équipe de Klopp commence la fin de semaine avec deux points d’avance en tête de la Premier League contre , qui a un match en moins dans une lutte acharnée pour le titre.



Alors que City accueille ce samedi (13h30), Liverpool attend dimanche pour se rendre à Cardiff.

Klopp a déclaré: "Beaucoup de gens en ce moment, quand ils pensent à Liverpool, ils pensent immédiatement à Barcelone. Mais avant Barcelone, c’est Cardiff et , et cela a exactement la même importance que l’autre match après."