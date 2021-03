Klopp admet que Liverpool aura du mal à "exciter" les potentielles recrues sans la Ligue des champions

L'entraîneur des Reds connaît les enjeux financiers si son équipe ne parvient pas à finir dans le top 4 de la Premier League en fin de saison.

Jürgen Klopp admet que Liverpool aurait plus de mal à attirer les joueurs cet été s'ils ne se qualifiaient pas pour la prochaine Ligue des champions. Les Reds, champions d'Europe en 2019 et vainqueurs de Premier League la saison dernière, savent qu'ils font face à une bataille féroce pour décrocher une place parmi les quatre premiers cette saison. La faute notamment à une série de blessures qui a handicapé les hommes de Jürgen Klopp tout au long de la saison.

À l'approche du choc de ce jeudi face à Chelsea à Anfield, Liverpool occupe la sixième place du classement, et une défaite contre l'équipe de Thomas Tuchel les laisserait quatre points derrière la première place qualificative pour la Ligue des champions. Une victoire, cependant, leur permettrait de passer au-dessus de West Ham, et de Chelsea également, et ainsi d'occuper la dernière place qualificative pour la plus prestigieuse Coupe d'Europe.

En conférence de presse, Jürgen Klopp a souligné l'importance pour Liverpool de participer à la prochaine C1 : "La principale raison de se qualifier pour la Ligue des champions est toujours financière. C'est une belle compétition à jouer, mais pour le club, c'est une question de finances. Bien sûr, vous voulez exciter certains joueurs. Au début, nous étions assis avec des joueurs qui avaient des offres de clubs qui jouaient en Ligue des champions et c'était comme "ok, désolé, nous ne pouvons offrir que rien ou la Ligue Europa !".

Un Liverpool actif sur le marché des transferts cet été ?

"Mais à part ça, c'est toujours une question de finances. Cette année, il n'y a pas de différence, je dirais. J'espère que les gens voient encore que nous faisons de notre mieux et essayons tout pour y arriver, mais nous verrons comment cela se terminera. Ce n’est pas que les propriétaires m’ont appelé pour me dire "si vous ne vous qualifiez pas pour la Ligue des champions, ceci ou cela se produira", car nous sommes tous ensemble. Nous comprenons tous la situation. Ils savent que nous essayons absolument de tout faire pour nous qualifier à nouveau pour la Ligue des champions, c'est clair", a ajouté l'Allemand.

Il y a beaucoup d'incertitude autour de la stratégie qu'aura Liverpool sur le marché des transferts cet été, les effets de la pandémie de coronavirus se faisant toujours sentir dans le monde du football. La réticence des Reds à dépenser gros a été constatée en janvier, lorsqu'ils ont choisi de ne pas recruter un défenseur central de haut niveau, obtenant plutôt la signature de Ben Davies pour une somme modique de Preston tout en obtenant le prêt d'Ozan Kabak en provenance de Schalke.

Reste à savoir si ce prêt sera rendu permanent ou non en été. Liverpool devrait débourser environ 18 millions d'euros pour recruter le défenseur, et ils devront presque certainement faire appel à un défenseur central afin d'éviter de vivre un scénario comme cette année. Un nouveau milieu de terrain sera également nécessaire si, comme prévu, Gini Wijnaldum part libre de tout contrat. Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach a été étroitement lié aux Reds, tandis que l’intérêt pour Yves Bissouma de Brighton et le brillant meneur de jeu lyonnais Hossam Aouar, entre autres, est fort.

Des départs sont attendus, avec Divock Origi, Xherdan Shaqiri, Harry Wilson, Sheyi Ojo et Marko Grujic tous disponibles sur le marché des transferts, et ce serait une surprise si le club ne cherchait pas à faire venir au moins un nouvel attaquant, compte tenu de l'âge de son trio d'attaque et le manque de régularité de Roberto Firmino, en particulier, cette saison.