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Klinsmann : « L’équipe d’Égypte est destinée à devenir l’une des puissances mondiales du football. »

Égypte
Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
J. Klinsmann
Égypte
Argentine
Suisse
É.-U.
Allemagne

Les « Pharaons » ont été éliminés de la Coupe du monde dès les huitièmes de finale.

Jürgen Klinsmann, légende du football allemand, a salué les performances de l’Égypte lors de la Coupe du monde 2026, estimant que les Pharaons pourraient bientôt compter parmi les grandes nations du ballon rond.

Les Pharaons ont quitté la compétition en huitièmes de finale, battus 3-2 par l’Argentine mardi à Atlanta après avoir mené 2-0.

Dans une interview accordée au site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), Klinsmann a déclaré, à propos des sélections égyptienne et norvégienne : « Ce sont des nations qui vont progresser pour devenir de grandes puissances du football. »

Il a ajouté : « Ces nations possèdent un potentiel de progression tel qu’elles pourraient, d’ici 15 à 20 ans, figurer parmi les dix meilleures sélections mondiales. »

Il a poursuivi : « L’Égypte a toujours bénéficié d’un grand respect de la part de tous à travers le monde, même si elle n’a pas brillé lors de la Coupe du monde, en atteignant les demi-finales comme l’a fait le Maroc au Qatar en 2022. »

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Argentine
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Suisse
SUI

Il conclut : « Elle figure régulièrement dans le dernier carré de la Coupe d’Afrique des nations et aligne des joueurs de haut niveau qui brillent dans les championnats européens, ce qui compte énormément. »

Rappelons que l’Égypte est le pays le plus titré de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations, avec sept trophées, soit deux de plus que le Cameroun, deuxième au palmarès.

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