Klass Jan Huntelaar : "Nous pouvons rendre les choses très difficiles pour le Real Madrid"

Passé par le Real Madrid et de retour à l'Ajax depuis deux saisons, l'international néerlandais se projette sur la rencontre de Ligue des champions.

L'Ajax d'Amsterdam reçoit le Real Madrid ce mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h). L'occasion pour l'attaquant Klaas Jan Huntelaar, revenu à Amsterdam à l'été 2017, d'évoquer dans une interview à De Telegraaf le club merengue, où il a joué de janvier à juillet 2009, avant de rejoindre l'AC Milan. Une double confrontation contre son ancien club qu'il aborde avec ambition.

"Si nous jouons comme nous l'avons fait cette saison en Ligue des champions, nous pouvons rendre les choses très difficiles pour le Real Madrid. Mais dans un premier temps, ils sont favoris. Nous ne serons satisfaits que si nous nous qualifions pour le prochain tour. C'est plus réaliste de penser qu'ils vont se qualifier, mais ce n'est pas notre façon de penser. Parce que c'est notre chance d'écrire l'histoire."

L'article continue ci-dessous

"De beaux souvenirs au Real"

Avant de revenir sur ce qu'il pense du club, dont il a porté les couleurs pendant six mois. "Le Real est un club magnifique. J'y ai joué il y a 10 ans et j'ai passé une petite partie de ma carrière à Madrid. Des sentiments ? Ce sont surtout de beaux souvenirs. Le Bernabeu est un stade fantastique, probablement le meilleur où j'ai joué. Si vous regardez les gradins, vous pouvez voir à quel point il est raide. Les gens sont assis tellement près du terrain que vous pouvez sentir leurs yeux dans votre dos."

"J'ai vraiment hâte d'être au match retour [qui se jouera au Bernabeu le mardi 5 mars à 21h], parce que c'est toujours plus spécial. C'est la même chose que si vous mangez à la maison ou sortez pour le dîner. Vous mangez chez vous presque tous les jours, donc c'est spécial de sortir pour le dîner. C'est l'histoire qui fait du Real Madrid un tel club. Financièrement, ils appartiennent aux meilleurs d'Europe et peuvent signer les meilleurs joueurs du monde. Leur maillot blanc est magnifique parce qu'il peut parfois devenir joliment sale."

"Je pense que du temps où j'étais au Real Madrid, ils n'étaient pas vraiment "royals". A un certain moment, tout le monde devait partir, y compris l'entraîneur, le directeur sportif et le président. Ils ne sont pas vraiment embêtés par un million de plus ou de moins. C'est comme cela que ça fonctionne, c'est le football. Ils ont besoin de vous ou pas. J'aurais pu y rester quelques années, mais pour moi l'aspect sportif était le plus important. Au final, le club a pris une autre tournure, donc ce n'était pas très intéressant pour moi de rester."