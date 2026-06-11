Klaas-Jan Huntelaar admet avoir commis une erreur grave durant son passage à l’Ajax

En marge de la rencontre de Coupe du monde entre le Mexique et l’Afrique du Sud, Klaas-Jan Huntelaar est revenu sur un transfert réalisé durant son passage à l’Ajax. L’ancien directeur technique du club amstellodamois a reconnu devant la NOS, au cours de la mi-temps, que l’arrivée de Jorge Sánchez constituait une erreur.

Le présentateur Sjoerd van Ramshorst a évoqué le défenseur mexicain, arrivé à Amsterdam pendant la période où Huntelaar occupait le poste de directeur technique. Après le départ de Marc Overmars, l’ancien buteur formait avec le directeur technique Gerry Hamstra le duo chargé de la politique des transferts.

Recruté à l’été 2022 pour environ cinq millions d’euros en provenance du Club América afin de succéder à Noussair Mazraoui, le Mexicain n’a jamais vraiment convaincu et n’a disputé que 26 matchs officiels avec l’équipe première.

« Et Jorge Sánchez, c’est toi qui l’avais recruté à l’Ajax à l’époque, n’est-ce pas ? », a demandé Van Ramshorst. « C’est nous qui l’avons recruté, oui, tout à fait », a répondu Huntelaar.

Van Ramshorst a souligné que la présence de Sánchez dans la sélection mexicaine pour la Coupe du monde pouvait suggérer que l’Ajax avait eu raison de le recruter. Huntelaar a toutefois été sans appel : « Il n’a pas été à la hauteur », a-t-il tranché.

Kenneth Pérez a aussitôt remarqué cette formulation : « Tu insistes bien sur “nous” l’avons recruté, pas “toi” », a-t-il fait remarquer avec un clin d’œil. Prêté au FC Porto en 2023, puis cédé définitivement à Cruz Azul un an plus tard, Sánchez n’a jamais vraiment convaincu sous le maillot ajacide.

Après le départ de Hamstra en 2023, Huntelaar est resté en poste, avant de s’effacer en octobre pour raisons de santé. Son contrat avec le club amstellodamois s’est officiellement achevé en mars 2025.