Klaas-Jan Huntelaar a adressé un message clair à Marc Overmars lors de son départ de l’Ajax : « Laisse-moi partir. »

Ce week-end, Schalke 04 a été sacré champion de 2. Bundesliga et retrouvera donc l’élite du football allemand la saison prochaine, après plusieurs années d’absence. Dans un entretien accordé à Voetbal International, Klaas-Jan Huntelaar, ancien buteur du club, revient sur son passage à Gelsenkirchen.

Après sept saisons passées chez les Königsblauen, l’ancien buteur est retourné à l’Ajax, où il avait déjà évolué entre 2006 et 2009. « Après sept ans à Schalke, je suis revenu à l’Ajax. Mon contrat se terminait et je ne me sentais pas en phase avec les nouveaux dirigeants. Nous nous sommes donc progressivement éloignés », explique Huntelaar.

Son deuxième passage à Amsterdam s’est révélé très fructueux : entre 2017 et 2021, il a remporté deux titres nationaux et joué un rôle clé dans l’épopée de l’Ajax en Ligue des champions lors de la saison 2018/19.

Cependant, la concurrence s’intensifie en 2020/21 et le vétéran se retrouve progressivement sur le banc. « À l’Ajax, nous étions en lice pour le titre et plusieurs avant-postes étaient déjà présents : Brian Brobbey arrivait, Sébastien Haller venait d’être recruté ; un des attaquants allait forcément moins jouer », analyse l’international aux 76 sélections.

Son ancien club le contacte alors pour lui demander de revenir et d’aider l’équipe à éviter la relégation. « Le club m’a dit : “Nous n’avons pas beaucoup d’argent, mais nous aimerions vraiment que tu reviennes.” Des joueurs qui y étaient à l’époque m’ont également approché : “Reviens, viens nous aider” », poursuit-il.

« J’ai alors dit à Marc Overmars : “Laisse-moi partir à Schalke.” C’était par pur amour du club. J’ai trouvé un groupe en manque de confiance, ce à quoi je m’attendais un peu. Il faut alors se concerter et s’assurer d’avoir un plan. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à nous en sortir à l’époque. »

Pourtant, l’ancien joueur du Real Madrid et de l’AC Milan, entre autres, se réjouit du retour de son club au plus haut niveau après plusieurs années d’absence. « C’est une bonne chose que Schalke soit de retour en Bundesliga, car c’est là que le club a sa place. Il faut d’abord réussir à survivre la première année, et ce n’est qu’ensuite qu’on pourra commencer à construire quelque chose. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils se retrouvent tout de suite en tête du classement. Espérons que le club restera en Bundesliga et qu’il sera enfin géré de manière professionnelle. »