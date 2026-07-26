Kjell Scherpen va évoluer en Premier League, annonce l’Algemeen Dagblad ce dimanche matin. Le gardien de 26 ans quitte l’Union Saint-Gilloise pour le promu Ipswich Town. Le club anglais va verser dix millions d’euros aux Belges, qui peuvent encore gagner trois millions supplémentaires via des bonus.

Scherpen a réalisé une excellente saison en Belgique et a remporté avec l’Union à la fois la Croky Cup et le Gant d’or du gardien ayant réalisé le plus de clean sheets.

Fin mai, l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano avait déjà indiqué qu’un sérieux intérêt commençait à se manifester. Des clubs italiens, allemands et donc aussi anglais s’intéressaient au dernier rempart.

Le Néerlandais d’1,06 mètre a été recruté à l’été 2021 par Brighton & Hove Albion en provenance de l’Ajax pour cinq millions d’euros. Une percée en Angleterre ne s’est toutefois pas matérialisée immédiatement.

Après des prêts au KV Ostende, à Vitesse et au Sturm Graz, Scherpen a rejoint définitivement l’Union à l’été 2025 pour environ deux millions d’euros. Il y a signé jusqu’à la mi-2028.

Après 43 matches, dont 21 sans encaisser de but, Scherpen s’en va retrouver l’Angleterre. Le natif d’Emmen doit toutefois encore passer sa visite médicale avant de signer pour quatre ans chez les Tractor Boys.

Ipswich s’est également renforcé avec Kayne van Oevelen, arrivé en provenance du FC Volendam. Van Oevelen et Scherpen vont lutter pour la place avec notamment Christian Walton (30 ans), clairement premier choix à Ipswich la saison dernière.