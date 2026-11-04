Comment regarder Kitchee contre Phnom Penh avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 5 nov. 2026 - 05:00

Kitchee reçoit Phnom Penh en Ligue des champions 2 de l’AFC. Le club cambodgien arrive en tête du groupe H et cherche à creuser son avance.

Le match aller entre les deux équipes s’est joué il y a seulement quelques jours et s’est soldé par une victoire 2-0 de Phnom Penh. Ce résultat a laissé Kitchee à la troisième place du groupe, avec l’obligation de réagir à domicile.

Le défi est de taille pour Kitchee. L’équipe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Ligue des champions 2 de l’AFC, pour deux nuls et deux défaites. Ses résultats sur la scène nationale lui ont apporté un certain répit, mais les succès ont été plus difficiles à obtenir dans la compétition continentale.

Phnom Penh arrive en pleine forme. L’équipe a remporté ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, dont deux victoires consécutives en Ligue des champions 2 de l’AFC. Ses récents résultats témoignent de la confiance qui règne dans le groupe.

Kitchee devra trouver le moyen de déjouer une équipe qui n’a pas encaissé de but lors de leur dernière confrontation. Un résultat positif est quasiment indispensable pour rester dans la course à la qualification à l’issue de la phase de groupes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Kitchee contre Phnom Penh, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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