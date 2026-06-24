Carlos Queiroz, le sélectionneur du Ghana, a livré un débriefing cinglant après le match nul et vierge face à l’Angleterre lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Visiblement en colère, il a dénoncé des décisions arbitrales qui, selon lui, ont privé son équipe d’un penalty et de l’expulsion d’un adversaire.

Les Black Stars ont réussi à obtenir le nul en fermant les espaces et en contrant les offensives des « Trois Lions », malgré une domination territoriale anglaise (79 % de possession), soit le pourcentage le plus élevé pour une équipe n’ayant pas marqué depuis 60 ans.

En fin de match, les Ghanéens ont réclamé en vain un penalty après une intervention d’Ezri Konsa sur le remplaçant Prince Addo dans la surface, mais l’arbitre a laissé jouer, provoquant la colère des Black Stars.

En conférence de presse, il a lancé : « Je ne suis pas sûr que la technologie vidéo fonctionne encore en Coupe du monde. Est-elle encore en place, d’ailleurs ? J’ai quelques doutes à ce sujet. »

Il a ajouté avec ironie : « Il y a eu un penalty évident en faveur du Ghana qui n’a pas été sifflé. L’Angleterre a eu beaucoup de chance. Une fois de plus, on dirait que les arbitres vidéo sont allés prendre un café. »

« Parfois, moi aussi j’ai envie de prendre un café, mais ce qui s’est passé, c’était un penalty évident et un carton rouge. Avez-vous le moindre doute là-dessus ? Ou suis-je le seul à avoir vu le match de cette façon ? »

Malgré ces critiques, le technicien portugais a admis que le score final était équitable : « L’Angleterre a dominé la possession, mais nous avons été plus combatifs et nous avons créé nos occasions. En fin de match, les deux équipes ont eu des opportunités. Je pense qu’ils sont satisfaits du nul, et moi aussi. »

Il a conclu en souriant : « Je m’excuse pour mon ironie, mais si je disais ces choses sérieusement, je risquerais une sanction. »

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