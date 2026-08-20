Kingsley Ehizibue refait surface aux Pays-Bas après des aventures en Bundesliga et en Serie A

Kingsley Ehizibue est temporairement de retour au PEC Zwolle. Le latéral de 31 ans s’entraîne avec l’équipe réserve la plus élevée du club afin de garder la forme.

D’après le communiqué, le PEC laisse déjà entendre qu’un retour définitif est peu probable. « Kingsley Ehizibue a demandé au PEC Zwolle de pouvoir s’entraîner avec le PEC Zwolle U21 au cours de la période à venir, dans l’attente d’un nouveau club. »

« Le PEC Zwolle offre bien évidemment cette possibilité à Kingsley », peut-on lire sur X. Ehizibue a été formé chez les Blauwvingers et a finalement disputé pas moins de 135 matches officiels avec l’équipe première.

Ensuite, un transfert à plusieurs millions vers son pays de naissance, l’Allemagne, a suivi, où il a joué pendant trois saisons au 1. FC Cologne.

Au cours des quatre dernières années, Ehizibue était sous contrat avec l’Udinese. On s’attend à ce qu’il signe quelque part à l’étranger cette saison.

Ainsi, Ehizibue a encore été associé à Valence ce mois-ci. Ce serait le troisième grand championnat de sa carrière.