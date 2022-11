Kimpembe sera-t-il prêt pour France – Australie ? Sa réponse étonnante

De retour de blessure, Presnel Kimpembe n’est pas certain d’être prêt pour le premier match de l’équipe de France à la Coupe du Monde.

Le défenseur central du Paris Saint-Germain a pris part à la dernière rencontre des siens en Ligue 1, cette après-midi contre l'AJ Auxerre (5-0), avant le début de la compétition internationale.

« Tout est dans la tête » selon

Christophe Galtier, l’entraineur de la formation francilienne, a décidé de donner du temps de jeu au Champion du monde tricolore. Presnel Kimpembe a été incorporé à la 73e minute à la place Sergio Ramos.

Au micro de Prime Video, le défenseur central parisien a donné de ses nouvelles après la fin de cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1.

« Je vais très bien. J'ai la santé. J'ai eu la chance de rejouer un peu, ça fait du bien, a expliqué l’international français. On profite, c'est le plus important. Je me sens bien sinon je n'aurais pas pu jouer. Je n'ai pas d'appréhension. Je me suis bien préparé pour cela même avec des moments difficiles. Si je suis dans l'équipe, c'est que tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas douté, je n'aime pas les regrets donc je donne toujours le maximum. »

Depuis plusieurs semaines, le défenseur parisien se prépare pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Il a multiplié les sois pour renforcer les muscles des mollets et de la hanche. Il a aussi perdu du poids pour retrouver le meilleur de sa forme.

Questionné au sujet de sa capacité de tenir 90 minutes, Presnel Kimpembe dira : « Tout est dans la tête, ce n'est pas un souci. Le Mondial, on y pense depuis longtemps même si on est dans nos clubs. On va pouvoir se focaliser dessus. Pas inquiet malgré les blessures, car il y a de la qualité dans cette équipe de France. On a un vivier incroyable ».

La condition physique n’est donc pas un gros souci pour le défenseur français, l’important est d’être prêt sur le plan psychologique. Et il semblerait bien qu’il le soit.