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La situation de Jamal Musiala au Bayern Munich prend des proportions hors du commun. Le milieu offensif allemand, qui a connu plusieurs périodes d’absence cette saison en raison d’une affection neurologique dont il souffre, est de nouveau disponible. Mais des doutes subsistent quant à sa capacité à retrouver un jour son meilleur niveau.

Les dirigeants du club bavarois en ont parlé publiquement. D’abord le président d’honneur Uli Hoeness : « Il continue de toucher son argent. Mais imaginez que le Bayern remette en question son contrat en disant que ce qu’il peut offrir aujourd’hui ne correspond plus à ce que prévoit l’accord. »

Puis Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d’administration : « Il faut parler avec la famille, avec le joueur et surtout avec l’agence, car ces montants, je suis désolé de le dire, ne sont plus tenables. Ce que nous savons indique malheureusement qu’il ne retrouvera pas le niveau qui était le sien, celui qu’il a si souvent montré dans ce stade. Nous souhaitons tous le voir revenir, idéalement dans la meilleure forme possible. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Nous devons aussi penser aux finances. »

Musiala est sous contrat pour 25 millions par an, une somme qui, si elle ne s’accompagne pas de performances à la hauteur, pèse effectivement très lourd sur les finances d’un club. Mais de telles déclarations ont suscité l’émoi et plusieurs polémiques en Allemagne, notamment sur l’opportunité de parler publiquement d’argent et de santé.

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Parmi ceux qui ont ouvertement contesté l’attitude du Bayern Munich figure Joshua Kimmich, le capitaine du club : « Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont tout cela est communiqué publiquement. Cela ne doit jamais se faire aux dépens d’un joueur. Bien sûr, le club est plus grand que nous, les joueurs, mais il n’est pas plus grand que l’être humain. C’est absolument inacceptable et indigne du Bayern Munich. Quand il s’agit des performances des joueurs, les critiques sont légitimes et nous devons les accepter. Cela fait partie du métier. Mais il était ici question d’un autre problème, qui aurait dû être réglé en interne et non publiquement. »