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Joshua Kimmich, capitaine du Bayern Munich, a critiqué la manière dont la direction du club a géré dans les médias la crise qui touche son coéquipier Jamal Musiala.

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Il a jugé inacceptable que le joueur se retrouve à supporter les conséquences des différends au sein de la direction ou des discussions autour de son contrat et de son avenir.

La prise de position de Kimmich intervient alors que le Bayern est secoué par une vive polémique, née des déclarations publiques de hauts responsables du club sur l'état de santé de Musiala et sur le niveau attendu de lui après son retour de blessure. Elle coïncide avec la défaite de l'équipe 2-1 sur la pelouse de Lille, mercredi soir, en Ligue des champions.

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« Ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont on en parle publiquement. On ne devrait jamais faire porter ce fardeau à un joueur », a déclaré Kimmich au sujet du dossier Musiala, devant la presse après la rencontre.

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« C'est totalement inacceptable et indigne du Bayern Munich, surtout en ce moment », a ajouté l'international allemand.

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Les propos du capitaine interviennent dans un contexte de polémique suscitée par les prises de position de plusieurs hauts dirigeants du Bayern sur l'état de santé de Musiala et sur sa capacité à retrouver son niveau d'antan.

La justification de son salaire élevé a également été remise en question, au cas où il ne parviendrait pas à retrouver son meilleur niveau.

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Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club bavarois et ancien directeur général, avait évoqué la nécessité de discuter de la situation financière de Musiala avec le joueur, sa famille et ses représentants, soulignant qu'il serait difficile de justifier son salaire s'il ne retrouvait pas son niveau d'avant.

Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, s'est lui aussi interrogé sur la capacité du joueur à retrouver tout son potentiel, tandis que le directeur général Jan-Christian Dreesen a évoqué la possibilité d'entamer des discussions avec ses représentants au sujet de son avenir contractuel.

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Pour tenter d'apaiser la situation, le Bayern Munich a annoncé hier, mercredi, la tenue d'une réunion qualifiée de constructive avec les représentants de Musiala. Le club a assuré que la santé du joueur constituait la priorité absolue des deux parties et qu'il bénéficierait d'un soutien total pendant sa convalescence.

Le club a également précisé que le joueur avait été examiné pour la première fois pour ses symptômes neurologiques le 22 avril 2025, en coordination avec le staff médical du Bayern, en réponse aux interrogations sur le moment où la direction avait été informée de son état.

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Sur le plan sportif, les déclarations de Kimmich sont intervenues après la défaite 2-1 du Bayern Munich face à Lille, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il s'agit du premier revers de l'équipe cette saison dans la compétition.

Le Bayern avait ouvert le score par Dayot Upamecano à la 15e minute, mais Lille a renversé la situation en seconde période : Ayase Ueda a égalisé à la 62e minute, puis Aleksandar Pavlovic a marqué contre son camp trois minutes plus tard, offrant la victoire au club français.

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Musiala est entré en jeu à la 76e minute, dans le cadre de son retour progressif à la compétition après sa période d'absence, mais il n'a pas pu éviter la défaite à son équipe.