Kimmich redoute l'absence d'Olise face à Arsenal, Kane invite son remplaçant à saisir sa chance

Joshua Kimmich, la star du Bayern Munich, a souligné la difficulté du match à venir face à Arsenal, mercredi prochain, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, en l'absence du Français Michael Olise, suspendu après son expulsion lors du match nul contre Viking (3-3) lors de la dernière journée.

Dans des propos rapportés par la chaîne "Sky", Kimmich a déclaré au sujet du choc contre Arsenal : "Nous avons un ou deux joueurs qui souffrent de quelques coups après le match d'aujourd'hui (la victoire 6-1 contre Leipzig en Bundesliga), et j'espère que ce ne sera pas grave."

L'international allemand a poursuivi : "Michael Olise ne sera pas disponible en raison du carton rouge. Il est évident que cela rend les choses plus compliquées pour nous, surtout lorsqu'il s'agit de compenser l'absence d'un joueur comme lui, dans un grand match comme celui-ci."

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Il a ajouté : "Mais nous avons beaucoup de qualité dans l'effectif, et nous donnerons tout ce que nous avons. J'attends vraiment ce match avec impatience."

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, s'est également exprimé sur l'impact de l'absence d'Olise face à Arsenal, assurant que l'occasion sera offerte à d'autres joueurs de prouver leurs capacités.

La star anglaise a déclaré : "Bien sûr, l'un de nos joueurs va nous manquer, et maintenant c'est à d'autres de se montrer et de saisir leur chance. C'est la nature de la concurrence au Bayern Munich."

Un timing important

Kane a salué la performance de son équipe face à Leipzig, estimant que cette large victoire est arrivée à un moment important, après deux résultats qui n'étaient pas à la hauteur des ambitions du club.

Il a déclaré : "C'était un match formidable. Je pense qu'après les deux derniers résultats, il était important d'envoyer un message, et nous l'avons fait dès la première minute. J'estime que nous nous sommes créé suffisamment d'occasions pour gagner et marquer des buts lors des derniers matchs, mais bien sûr nous n'avons pas obtenu les résultats que nous voulions."

Et de poursuivre : "Quand nous ne gagnons pas, il y a toujours davantage de discussions et l'agitation habituelle. Il était donc important de garder notre calme et d'éviter les erreurs, et c'est ce que nous avons fait du début à la fin. La performance a été excellente. Quand vous marquez 6 buts face à un adversaire comme Leipzig, vous pouvez être très fiers."



