Kimmich : « Nous n'avons bien joué face à aucun adversaire... et nous méritons d'être éliminés de la Coupe du monde. »

Joshua Kimmich, le capitaine de l’équipe d’Allemagne, a admis que les « Machines » méritaient leur élimination de la Coupe du monde 2026, au terme d’un parcours marqué par des performances insuffisantes.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les Paraguayens ont remporté la séance de tirs au but 4-3, mardi à l’aube au stade de Boston aux États-Unis.

Grâce à ce succès, le Paraguay se qualifie pour les huitièmes de finale et attend le vainqueur du match France-Suède, programmé mercredi prochain à l’aube.

De son côté, l’Allemagne prolonge sa série noire, éliminée dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions (2018 et 2022).

Les Allemands avaient pourtant bien entamé leur parcours en dominant Curaçao (7-1), puis en battant de justesse la Côte d’Ivoire (2-1), avant de s’incliner face à l’Équateur sur le même score lors de la dernière journée de la phase de groupes, et finalement de tomber face au Paraguay.

«C’est un sentiment horrible, nous n’avons bien joué contre aucun adversaire», a déclaré Kimmich en conférence de presse d’après-match.

Il a ajouté : « À trois reprises, nous avons rencontré d’énormes difficultés face à des équipes qui ne sont pas de classe mondiale. C’est un fait. »

Il a poursuivi : « Oui, nous méritons pleinement notre élimination de la Coupe du monde. »

Dans une autre interview accordée à la chaîne « Sky Allemagne », il a ajouté : « Je me souviens de l’Allemagne de mon enfance, celle que je voyais à la télévision ; elle atteignait toujours les demi-finales et les finales. Nous voulons offrir ce sentiment aux enfants, au peuple et à la génération actuelle. Mais la vérité, c’est que nous n’avons pas réussi à leur donner. »

Il a ajouté : « C’est vraiment regrettable, surtout à une époque où l’Allemagne nous apporte tant et où nous pouvons être fiers de nos exploits. Malheureusement, ce n’est pas le cas de l’équipe nationale en ce moment, et nous en portons tous la responsabilité. »

Il conclut : « Nous devons assumer nos responsabilités ; personne ne peut s’en dérober. Nous devons affronter la réalité : c’est nous, les joueurs qui étions sur le terrain, qui avons tout gâché. Ce n’était ni l’entraîneur, ni les médias, ni l’arbitre, ni l’adversaire – c’est nous seuls qui en sommes responsables. »