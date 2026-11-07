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Joshua KimmichGetty
Jonathan van Haaster
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Kimmich et Karl offrent trois points au Bayern Munich à Mayence lors d’un après-midi particulier pour Neuer

Mayence vs Bayern Munich
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Le Bayern Munich n’a pas commis de faux pas samedi après-midi en Bundesliga. Le Rekordmeister s’est imposé 1-2 face au FSV Mayence 05 grâce à des buts de Joshua Kimmich et Lennart Karl. Harry Kane n’a donc pas marqué, mais il a joué un rôle majeur avec deux passes décisives. Leader, le Bayern compte désormais autant de points que le Borussia Dortmund, qui s’est imposé au même moment à domicile contre le SV Elversberg.

En raison notamment des absences sur blessure d’Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Luis Díaz, l’attaque bavaroise se composait, aux côtés de Kane et Michael Olise, de Nathaniel Brown et du grand espoir Karl. L’international surinamien Sheraldo Becker formait l’attaque de Mayence avec Ransford-Yeboah Königsdörffer.

Ce match était particulier pour Manuel Neuer. À 40 ans et 225 jours, le gardien est devenu le joueur le plus âgé du Bayern dans l’histoire de la Bundesliga. Il a battu le record détenu depuis 2006 par Bernd Dreher, qui l’avait établi à 40 jours et 195 jours.

Le Bayern a dominé le début de rencontre et trouvé le chemin des filets après un quart d’heure. Disposant de beaucoup d’espace à l’extérieur de la surface, Kane a servi Kimmich, lancé vers l’avant. Sa frappe puissante et haute n’a laissé aucune chance au gardien de Mayence, Robin Zentner.

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Hormis une tête de Königsdörffer, Mayence s’est procuré peu d’occasions, tandis que le Bayern continuait de pousser. Kane a vu sa frappe, décochée juste à l’extérieur de la surface, passer un mètre au-dessus du but. Il s’est offert une occasion plus nette peu après. Sur une passe en profondeur de Karl, le lauréat du Ballon d’Or n’est pas parvenu à lober Zentner d’un petit ballon piqué.

Le Bayern a bien failli le payer lorsque Lee Jae-sung a cru égaliser après une sortie complètement manquée de Neuer sur un centre. Le gardien s’est en outre blessé au pied sur cette action. Mauvaise nouvelle : il a dû céder sa place à Jonas Urbig. Bonne nouvelle : le but a été refusé pour un hors-jeu ayant gêné le jeu.

Au début de la seconde période, le Bayern a doublé son avance. Kane n’est pas parvenu à cadrer sa frappe, mais le ballon lui est revenu dans les pieds et il a trouvé Karl, démarqué. Celui-ci n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets : 0-2. Mayence n’a ensuite presque plus eu voix au chapitre. Le but du 1-2 inscrit par Phillip Tietz à la 93e minute est arrivé trop tard pour renverser la situation.

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