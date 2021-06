Kimmich : "Changer souvent d'entraîneur ne devrait pas être l'objectif du Bayern"

En pleine préparation à l'Euro avec la Mannschaft, Joshua Kimmich est revenu sur l'arrivée de Julian Nagelsmann au Bayern Munich.

La première partie de la préparation de l'Allemagne pour le prochain Euron touche à sa fin. La veille du départ de Seefeld, le milieu de terrain Joshua Kimmich a répondu aux questions des journalistes.

Le milieu de terrain du FC Bayern est notamment venu parler de sa brève discussion avec Leroy Sane lors du match test contre le Danemark (1:1). "Arrête de pleurnicher, mec", avait dit Kimmich à son collègue à la suite d'une instruction tactique non respectée.

M. Kimmich, lors de l'entraînement de ces derniers jours, on a pu constater que vous êtes impatient de participer au championnat d'Europe. Est-ce que vous dépassez parfois les bornes, comme lors de la petite dispute avec Leroy Sane lors du match contre le Danemark ?

Joshua Kimmich : Pour être honnête, je ne l'ai pas du tout considéré comme une dispute. J'avais le sentiment que nous avions maintenant la possibilité de faire pression. Leroy a ensuite changé d'avis. En général, ce genre de situation arrive très, très souvent sur le terrain. Je pense simplement que nous pouvons faire mieux en termes de communication. Nous sommes beaucoup de gars de différents clubs, nous n'avons pas eu la chance de nous entraîner avec l'ensemble de l'équipe avant la semaine dernière. En général, Leroy en particulier est un joueur très spécial pour nous. Il apporte une qualité incroyable et peut nous porter dans les grands et importants matchs. C'est ce que nous espérons. Mais il est également important pour nous de bien travailler en équipe et de communiquer beaucoup. Je vois tout le monde dans la responsabilité, moi aussi.

Qu'attendez-vous du championnat européen ? Qui pourrait émerger comme favori à côté des habituels comme la France ou l'Angleterre ?

C'est difficile à dire. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons le potentiel pour jouer le titre. Ces dernières années, nous n'avons pas toujours réussi à concrétiser ce potentiel sur le terrain. Le potentiel seul n'est que théorie en fin de compte. Après tout, nous avions beaucoup de potentiel en 2018. En fin de compte, il est important que nous soyons encore plus soudés en tant qu'équipe et alors beaucoup de choses sont possibles. Je suis définitivement positif.

Javi Martinez, votre coéquipier de longue date au FC Bayern, vous a récemment décrit comme le "meilleur six du monde". Comment gérez-vous ces louanges ?

C'est agréable d'entendre quelque chose comme ça - et une motivation pour prouver que la personne qui dit quelque chose comme ça n'a pas complètement tort.

À 26 ans, avez-vous déjà atteint la fin de votre développement - ou pouvez-vous encore vous améliorer ?

Je pense que je peux encore franchir quelques étapes dans mon développement. Bien sûr, j'attends avec impatience le nouvel entraîneur du FC Bayern, car on apprend à nouveau quelque chose de nouveau - même si j'ai eu beaucoup d'entraîneurs au cours de mes six années au FC Bayern et que cela ne devrait pas être l'objectif du FC Bayern. Avec la signature du nouvel entraîneur, j'espère que ce sera un peu plus long et que je pourrai franchir de nouvelles étapes dans mon développement. Je n'ai pas encore épuisé mon potentiel. Il y a encore beaucoup de choses possibles.

Julian Nagelsmann peut-il faire de vous un footballeur mondial ?

Je ne suis pas le genre de footballeur qui entre sur le terrain en disant : 'C'est mon grand objectif'. Pour moi, l'essentiel est que nous réussissions en tant qu'équipe. Surtout avec l'équipe nationale, nous avons beaucoup de projets. J'ai pu remporter la Ligue des champions avec le Bayern l'année dernière, mais je n'ai remporté aucun titre majeur avec l'équipe nationale, à part la Coupe des Confédérations. Et c'est le grand objectif maintenant.

Cela aide-t-il d'avoir des joueurs de mentalité comme Robin Gosens ?

Robin a une bonne mentalité, c'est vrai. Il donne toujours tout ce qu'il a à l'entraînement et en match. C'est bon pour nous. Nous avons besoin de gars qui sont chauds et qui aident aussi leurs coéquipiers, communiquent et donnent tout pour l'équipe.

Enfin, parlons des U21, qui ont atteint la finale du championnat européen. Comment évaluez-vous leurs performances ?

Pour être honnête, je n'ai suivi la demi-finale contre les Néerlandais que de loin, car nous avions une sorte de soirée d'équipe. D'une manière générale, les U21 jouent un très bon rôle au championnat d'Europe depuis des années. Cela nous rend très heureux. Nous croisons les doigts pour que les garçons gagnent et espérons qu'un ou deux d'entre eux nous rejoindront dans les prochaines années.