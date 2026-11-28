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Joshua Kimmich, capitaine du Bayern Munich, a présenté ses excuses à ses coéquipiers après son exclusion lors du match face à Hambourg, conclu sur un score nul et vierge au Volksparkstadion ce samedi, dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga.

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L'international allemand a reconnu que son geste était une grosse erreur, injustifiable, et il a également évoqué la nouvelle blessure de son coéquipier Jamal Musiala.

Le Bayern a subi un coup dur à la 44e minute, lorsque l'arbitre Bastian Dankert a adressé un carton rouge direct à Kimmich après consultation de la VAR. Le milieu bavarois a tiré les cheveux du joueur de Hambourg Alexander Røssing-Lelesiit, après avoir été poussé par ce dernier.

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« C'était une grosse erreur. C'est absolument injustifiable. Même une heure après, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. C'était totalement inutile, et vraiment stupide. Je dois m'excuser auprès de l'équipe », a déclaré Kimmich devant la presse après la rencontre.

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Le capitaine du Bayern a ajouté : « Vu la situation générale que nous traversons, ce que j'ai fait est absolument injustifiable. »

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Il a poursuivi : « Je dois m'excuser auprès de l'équipe. Je ne peux vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. C'était un geste vraiment stupide, et je suis content que nous ayons malgré tout réussi à prendre un point. Ce n'est pas le genre de choses que je fais habituellement. »

Et de conclure : « Il n'y a eu aucun contact ni aucune altercation d'aucune sorte entre ce joueur et moi pendant le match. J'aurais aimé pouvoir donner une explication à ce qui s'est passé, mais j'ai moi-même du mal à le comprendre. »

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La blessure de Musiala

Par ailleurs, Kimmich a évoqué la nouvelle blessure de son coéquipier Jamal Musiala, en lui exprimant sa compassion dans la période difficile qu'il traverse.

« Pour lui, c'est évidemment dévastateur. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, pensez simplement à ce qu'il a vécu au cours des 18 derniers mois », a confié le milieu de terrain bavarois.

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Il a continué : « Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'être à ses côtés et de le soutenir de la meilleure façon possible. »

Kimmich a poursuivi : « Je ne sais pas exactement quel est le plan prévu pour lui en ce moment, ni s'il pourra s'éloigner quelques jours pour se vider complètement la tête. Je ne connais pas non plus la gravité de la blessure, ni la durée de son absence. Nous essayons toujours d'être à ses côtés et, bien sûr, nous espérons qu'il se rétablira rapidement. »

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Le Bayern Munich continue de vaciller

Le géant bavarois n'a pas réussi à s'imposer pour le troisième match consécutif, après son nul face à Cologne (1-1) en Bundesliga puis sa défaite contre le LOSC (2-1) en Ligue des champions, alors qu'il souffre de nombreuses absences, notamment en attaque.

Avec ce résultat, le Bayern porte son total à 23 points et occupe la deuxième place du classement de la Bundesliga, à une longueur du leader, le Borussia Dortmund, qui compte un match en moins et recevra le Bayer Leverkusen demain dimanche au Signal Iduna Park.

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De son côté, Hambourg porte son total à 13 points et occupe la 12e place de la Bundesliga.