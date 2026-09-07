Cristian Chivu, l'entraîneur de l'Inter Milan, s'est exprimé sur le match que son équipe disputera face au Real Madrid, demain mardi, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La préparation de l'Inter avant la rencontre face au Real s'est compliquée en raison du court laps de temps séparant le match de samedi en Serie A et cette affiche européenne, ce qui a poussé Chivu à souhaiter que ses joueurs disposent d'un temps de récupération plus long.

Chivu a déclaré, en conférence de presse d'avant-match : « J'aurais peut-être choisi un jour de repos supplémentaire après un match aussi éprouvant et aussi beau que celui de samedi soir. Mais c'est le calendrier des matchs et nous devons nous y habituer. »

Les Nerazzurri disposent d'une grande expérience en Ligue des champions ces dernières années, après avoir atteint les tours avancés des dernières éditions, mais Chivu est conscient que la marge de relâchement est limitée sous le format actuel de la compétition.

Il a ajouté : « Lors des deux dernières éditions, nous avons tous compris le nombre de points requis pour avoir une chance de terminer la phase de ligue parmi les huit premières places. »

Il a poursuivi : « Nous avons aussi compris ce que signifie ne pas se qualifier. Les matchs de barrage sont difficiles, et la victoire en Ligue des champions n'est jamais garantie. »



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Interrogé sur les déclarations de Mourinho, qui s'était dit surpris que l'Inter n'ait pas remporté la Ligue des champions ces dernières années, Chivu a répondu : « La question qu'il faut lui poser, c'est de savoir s'il veut que l'Inter gagne. »

Il a continué : « Nous sommes allés loin grâce à la compétence des dirigeants et à la qualité des joueurs, qui ont montré des choses importantes au cours des huit dernières années. »

Il a enchaîné : « Par les idées et le travail, par le mérite et la capacité, nous sommes dans une situation qui fait croire à beaucoup de gens que nous sommes capables d'y parvenir. »

Il a ajouté : « La Ligue des champions est impitoyable. Même celui qui la remporte doit franchir certains moments et a besoin d'un peu de chance. Nous voulons simplement être compétitifs, être à la hauteur de la compétition et à la hauteur de ce que le club a accompli ces dernières années. »

Chivu a également minimisé les comparaisons entre son équipe actuelle et l'Inter que Mourinho avait mené au sacre européen, en déclarant : « Je ne compare jamais des équipes différentes ou des périodes différentes. Cette équipe essaie d'accomplir des choses et a déjà accompli de belles choses. »

Il a développé : « C'est un groupe de joueurs formidables qui veulent eux-mêmes écrire des pages d'histoire. Ils ont disputé deux finales et les ont perdues, mais atteindre deux finales n'est jamais facile. »

Il a complété : « Chaque équipe vit dans sa propre époque. Les comparaisons ne sont pas justes, mais nous voulons écrire des pages importantes. »

Chivu a aussi été interrogé sur le nombre de points dont l'Inter a besoin pour s'assurer l'une des huit premières places en Ligue des champions.

Il a conclu : « Nous avons besoin de 16 points, et 15 points ne suffisent pas. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne devons pas devenir obsédés par l'obtention de points dans certains matchs précis. »