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Kiernan Dewsbury-Hall devrait être déçu de ne pas figurer dans la dernière sélection anglaise, a déclaré à GOAL l’ancien joueur d’Everton Richard Dunne. Après un passage « étrange » à Chelsea, ce milieu de terrain de talent a prouvé qu’il avait le niveau de la Premier League et de la sélection nationale. Âgé de 28 ans, il brille cette saison avec Everton.

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Des Midlands de l’Est à la Merseyside

Il a rejoint la Merseyside à l’été 2025, dans le cadre d’un transfert dont le montant aurait atteint 29 millions de livres (38 millions de dollars) . À ce stade, peu savaient à quoi s’attendre : sa progression avait quelque peu marqué le pas après son éclosion chez les professionnels à Leicester.

Il a pourtant inscrit huit buts lors de sa première saison à Everton, tout en apportant une énergie inépuisable à l’entrejeu de David Moyes. Ces qualités restent pleinement visibles en 2026-2027.

Ce que Dewsbury-Hall apporte à Everton

Dewsbury-Hall fait souvent avancer Everton grâce à sa capacité à porter le ballon, mais il se montre tout aussi efficace pour récupérer la possession et trouver ses coéquipiers avec des passes délivrées au bon moment et bien dosées.

Devenu un rouage essentiel d’Everton, il a poussé beaucoup de monde à estimer qu’il méritait une première convocation en sélection . Thomas Tuchel sait certainement ce qu’accomplit le natif de Nottingham.

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Il n’a toutefois pas été retenu avec l’Angleterre pour les rencontres de Ligue des nations de l’UEFA face à la Croatie et à l’Espagne, d’autres milieux de terrain ayant été préférés, dont son coéquipier en club James Garner.

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Tuchel n’a pas retenu le milieu d’Everton

Interrogé sur le fait de savoir si Dewsbury-Hall méritait d’être sélectionné et s’il devait être frustré d’avoir été écarté, l’ancien défenseur d’Everton Dunne, qui s’exprimait en partenariat avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Au vu de sa forme, oui. Il fait partie des meilleurs joueurs d’Everton. »

« Everton réalise évidemment une très bonne saison et se situe parmi les six ou sept premiers de Premier League. Il y joue un rôle moteur. Je pense qu’il peut être déçu, mais il faut aussi rester réaliste quant au statut des autres joueurs et à leur situation. »

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« L’Angleterre a la chance de pouvoir choisir au milieu parmi une dizaine de joueurs qui valent 100 millions de livres. Ils sont tout simplement exceptionnels. Le fait que Dewsbury-Hall entre dans cette catégorie et que l’on cite son nom aux côtés des milieux dont dispose l’Angleterre témoigne de ses performances cette saison. »

Un passage difficile à Stamford Bridge

Dewsbury-Hall a parcouru beaucoup de chemin en relativement peu de temps. Il n’a joué qu’un rôle secondaire lors de son unique saison à Stamford Bridge, après avoir rejoint Chelsea pour 30 millions de livres (39 millions de dollars) en 2024 .

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Il a joué régulièrement lors de la campagne victorieuse en Ligue Conférence et a participé au sacre en Coupe du monde des clubs de la FIFA. Mais il a peiné à obtenir du temps de jeu en Premier League et savait qu’il lui faudrait prendre un nouveau départ ailleurs pour devenir un joueur de premier plan.

Interrogé sur ce passage à Chelsea, un transfert qui avait toujours semblé un peu étrange compte tenu de la rude concurrence dans l’ouest de Londres , ainsi que sur l’avenir du joueur, Dunne, ancien défenseur central international de la République d’Irlande, a ajouté : « Je pense que rejoindre Chelsea est étrange et difficile pour la plupart des joueurs. Ce n’est jamais une histoire parfaite. Quand on arrive à Chelsea, il y a toujours quelque chose d’autre. Un nouveau joueur arrive tous les deux mois, donc c’est difficile. »

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« Mais passer de Leicester à un grand club comme Chelsea est également difficile. Je pense que passer de Leicester à Everton, où les attentes ne sont pas aussi élevées qu’à Chelsea, est plus réaliste. »

« Il a montré qu’il est actuellement dans une phase de progression et qu’il s’améliore. Les gens disent : “Eh bien, il a le niveau de Chelsea, il a le niveau de l’Angleterre et il l’a prouvé à Everton.” Pour ma part, si l’Angleterre ne veut pas de lui, nous serions plus que ravis de l’accueillir avec l’Irlande ! »

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Pourquoi Dewsbury-Hall pourrait représenter l’Irlande

Ses origines familiales permettent à Dewsbury-Hall de représenter l’Irlande, qui pourrait bien suivre sa situation. Si l’Angleterre ne fait pas appel à lui, d’autres options seront probablement envisagées.

Mais la question se posera plus tard. Pour l’heure, toute son attention se porte sur ses obligations en club et sur le déplacement d’Everton à Brentford le 23 novembre. L’équipe de Moyes occupe actuellement la sixième place du classement de Premier League.